20 общественных пространств благоустроили в Нижнем Новгороде в 2022 году

Благоустройство в центре Сормова. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Двадцать общественных пространств благоустроили в Нижнем Новгороде в этом году по национальному проекту «Жилье и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на мэра Юрия Шалабаева, который побывал в одном из таких обновленных пространств в Сормовском районе.

Улица Коминтерна от дома №168 до кинотеатра «Буревестник» толком не ремонтировалась более двадцати лет: кое-где лишь меняли брусчатку по необходимости и скамейки с урнами. Теперь здесь не только заменили старую брусчатку, но и обустроили велодорожку, установили клумбы с цветами, разбили газоны, высадили деревья и кустарники. Также на улице появились новые лавочки и урны, а около «Пирожковой» - тематический арт-объект в виде колосьев.

Таким образом, в центре Сормова появилось единое протяжённое благоустроенное пространство, включающее в себя улицу Коминтерна, центр Сормова, сквер на Юбилейном бульваре, площадь Буревестника, Юбилейный бульвар, скверы на улице Никиты Рыбакова и улице Культуры.

В 2023 году в Нижнем Новгороде планируют благоустроить по программе ФКГС еще 28 общественных пространств – все они были отобраны по результатам народного голосования. После того, как будут разработаны проекты благоустройства, их представят на суд местных жителей в ходе общественных обсуждений. Какие конкретно общественные пространства будут благоустроены в Нижнем Новгороде в 2023 году, читайте здесь.