Жуткая история произошла в Нижегородской области – здесь 46-летний мужчина угодил в самое настоящее рабство. К счастью, в канун Нового года волонтерам движения «Альтернатива» удалось вызволить нижегородца из плена. Однако он до сих пор опасается мести со стороны бывшего рабовладельца.- Примерно полгода назад житель Смоленской области предложил мне подзаработать, - вспоминает в разговоре с волонтерами 46-летний нижегородец Юрий Полдавец. – Работу предлагал несложную – надо было охранять старый завод. Я и согласился!Тем более что отзывчивый хозяин даже сам приехал за ним в Нижний Новгород. Однако это оказались единственные «плюшки» в этой истории.- Он отвез меня на старый завод на улице Первая Машиностроительная в городе Ярцево Смоленской области, - рассказывает мужчина. – После этого я очутился в настоящем рабстве – Владимир не платил мне деньги, только привозил еду. Я уже думал оттуда уехать, но он меня никуда не пускал. Он угрожал, что вспорет мне живот, если я оттуда уеду и оставлю имущество без присмотра.Однако спустя полгода такой жизни терпение пленника лопнуло. Чтобы выбраться из заточения, он сам решился позвонить волонтерам движения «Альтернатива». Они-то и вызволили его из плена.- Наш сотрудник экстренно выехал на место и забрал его, - рассказывают волонтеры движения «Альтернатива». – Теперь он очень сильно опасается мести со стороны бывшего хозяина, учитывая, что он знает его адрес. Конечно, мы могли бы его спрятать, но тогда под ударом окажется его семья. Поэтому мы хотим привлечь к этой истории максимальное внимание общественности.В ближайшее время Юрий Полдавец вместе с волонтерами планирует написать заявление в правоохранительные органы. Как в центре России появились рабовладельцы, теперь предстоит выяснить следователям.