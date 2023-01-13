Прогноз погоды на Крещение в Нижнем Новгороде 2023. Фото: Иван МАКЕЕВ

Меньше недели остается до большого православного праздника Крещения. В ночь на 19 января сотни нижегородцев устремятся на водоемы, чтобы окунуться в прорубь – считается, что крещенская вода обладает исцеляющими свойствами. Для многих купание в проруби в этот день является ежегодной традицией. Нередко в это время ударяют крещенские морозы, однако этот год станет исключением. Рассказываем, какая будет погода на Крещение в Нижнем Новгороде 19 января 2023 года.

Вслед за аномальными холодами, которые нагрянули в регион еще в новогодние праздники, в Нижегородскую область пришло потепление, которое плавно перейдет в оттепель на следующей неделе. Так, 17 января столбики термометров покажут 0 градусов, и в следующие дни температура будет колебаться около этой отметки.

В четверг, 19 января, в Нижнем Новгороде ожидается температура воздуха -1…-3 градуса. При этом будет идти дождь со снегом, информирует «Гисметео». Ветер будет дуть южный со скоростью 5,5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 762 мм.рт.ст.

Ранее мы публиковали список купелей на Крещение в Нижнем Новгороде в 2023 году.