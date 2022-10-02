Четыре человека пострадали в массовой аварии на Мызинском мосту. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Массовая авария произошла вечером 1 октября на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде – там с разницей в 10 минут столкнулись сразу пять автомобилей. В результате ранения получили четыре человека, в том числе несовершеннолетняя девушка.

- В 20:05 1 октября в районе дома № 70 по улице Суздальская 31-летний водитель легковушки не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с Субару, - рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области. – Спустя десять минут на том же Мызинском мосту водитель автомобиля ВАЗ выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с автомобилем «Хендай Солярис». После этого «Хендай Солярис» столкнулся с такси.

По данным полиции, в результате аварии пострадали четыре человека, в том числе несовершеннолетняя девушка. Все они госпитализированы.

- Изучение сотрудниками ГИБДД камер видеонаблюдения показало, что виновники обоих ДТП регулярно превышают скорость движения. Так, водитель ВАЗ перед столкновением превышал скорость почти на 20 км/ч, - рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее мы писали, что серьезная авария произошла утром 2 октября в Борском районе Нижегородской области – здесь прямо на трассе перевернулась фура, перегородив часть дороги.

- 2 октября 2022 года в 8 часов утра на 21-м километре автодороги Нижний Новгород – Шахунья - Киров водитель большегруза Вольва совершил ДТП, - говорится в сообщении УГИБДД НУ МВД по Нижегородской области. - В результате пострадал водитель.