Фура перевернулась на Бору, перегородив трассу. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Серьезная авария произошла утром 2 октября в Борском районе Нижегородской области – здесь прямо на трассе перевернулась фура, перегородив часть дороги. Подробности аварии рассказали сотрудники ГИБДД.

- 2 октября 2022 года в 8 часов утра на 21-м километре автодороги Нижний Новгород – Шахунья - Киров водитель большегруза Вольва совершил ДТП, - говорится в сообщении УГИБДД НУ МВД по Нижегородской области. - В результате пострадал водитель.

Как рассказывают очевидцы происшествия, фура серьезно перегородила трассу.

- На круге перед Бором со стороны Кирова. Вечером опять придётся стоять в пробке часа два, - пишут нижегородцы в телеграм-канале «Нижний № 1».

Напомним, ранее мы писали, что серьезная авария с участием автобуса произошла днем 6 сентября на площади Сенной в Нижнем Новгороде. Там автобус ЛиАЗ столкнулся с легковушкой и врезался в фонарный столб. Инцидент произошел на пересечении улиц Горького и Большой Печерской. Автобус следовал в сторону «Шоколада» и поворачивал на улицу Горького, однако столкнулся с легковушкой «Шевроле», после чего огромный ЛиАЗ вылетел на тротуар, сметая всё на своем пути.