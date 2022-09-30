Турпоток в Нижегородскую область вырос на 16% в 2022 году. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Нижний Новгород с каждым годом становится все более востребованным направлением у российских туристов. Тысячи людей едут сюда, чтобы насладиться красотой волжских просторов, походить по тихим улочкам, побывать в исторических местах. Кто-то едет посмотреть традиционные достопримечательности типа кремля и ярмарки, другим интересны многочисленные храмы и монастыри, третьи устраивают своеобразный гастротур по местным заведениям общепита.

По данным регионального правительства, за 7 месяцев 2022 года Нижегородскую область посетили 4,6 миллиона туристов – это на 16% больше, чем годом ранее. Чаще всего в столице Приволжья бывали гости из Москвы и Санкт-Петербурга – дорога из этих городов на скоростном поезде занимает всего 4 и 8 часов соответственно. Туристы посещают не только Нижний Новгород, но и Городец, Арзамас, Дивеево, Выксу.

- Облик региона каждый год меняется, проводится благоустройство туристических центров, открываются новые туристические маршруты. А благодаря масштабным событиям наша область становится всё более узнаваемой, - сказал заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

В 2021 году Нижний Новгород с большим размахом отмечал свое 800-летие. К юбилею город серьезно преобразился: были обновлены десятки общественных пространств, улиц и площадей. Появились новые прогулочные зоны, современные детские площадки, открылось новое колесо обозрения на высоком берегу, возродились пассажирские перевозки судами на подводных крыльях.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин неоднократно говорил, что гостеприимство и туризм являются приоритетными направлениями в развитии региона. С 2018 года рост турпотока в Нижегородской области составил 35%, а в 2021 году превысил допандемийный уровень. В год 800-летия в Нижнем Новгороде прошло более 140 мероприятий, которые посетили около двух миллионов человек. Центральным событием юбилейной программы стало гала-шоу «Начало нового» в постановке Ильи Авербуха, которое состоялось 21 августа на Нижневолжской набережной. Прямая трансляция мероприятия велась на Первом канале.

О росте туристической привлекательности красноречиво говорит тот факт, что в Национальном туристическом рейтинге за прошлый год Нижегородская область вошла в Топ-10, заняв 9 место. Росту потока гостей способствовала федеральная программа туристического кэшбека, нулевая ставка НДС для гостиниц, а также пониженный налог на имущество для мест размещения туристов.