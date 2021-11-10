«Она только-только согласилась стать моей женой»: Нижегородку парализовало после страшной аварии в Дагестане

Авария произошла 1 октября. Фото: Павел Щербаков (инстаграм: milliard_karat).

Жизнь улыбчивой, красивой и изящной нижегородки Анастасии Разенковой и её жениха Павла Щербакова разделилась на «до» и «после», когда в октябре во время отдыха в Дагестане их автомобиль протаранила встречная машина. В результате Анастасия получила переломовывих 7 шейного позвонка. Но самое страшное – все ее тело ниже груди оказалось парализовано. Сейчас девушка в больнице, а впереди её ожидает дорогостоящая реабилитация. Хотя начиналось все, как в волшебной сказке.

Связала любовь к спорту

Павел и Анастасия встретились в Нижнем Новгороде: девушка приехала сюда из Ульяновска примерно 5 лет назад в поисках работы и карьерного роста. К тому времени Павел жил здесь уже 13 лет. В Приволжскую столицу молодой человек перебрался ради учебы да так и остался. Вместе их свела любовь к спорту - познакомились они на совместной тренировке.

- Мы вместе год, поехали в январе вместе кататься на сноубордах и с того момента не расставались ни на день, - рассказал в разговоре с «КП-Нижний Новгород» Павел Щербаков. - Я сразу понял, что это моя девушка, моя кровинушка, счастье моё.

В настоящее время состояние Анастасии Разенковой после травмы стабильное. Фото: Павел Щербаков (инстаграм: milliard_karat).

Молодой человек очень скоро осознал, что готов связать себя семейными узами с Анастасией на всю жизнь, но удобный случай сделать предложение никак не подворачивался, поэтому Павел решил действовать сам и свозить девушку в Дагестан, полюбоваться природой и изучить местные достопримечательности.

- Мы прилетели в Дагестан 25 сентября, а уже 28 сентября я сделал ей предложение, и она согласилась. Ведь ради этого я сюда и ехал, - поделился Павел. – Но уже 1 октября мы попали в аварию на пути в Ахтынские бани в горах, хотели посмотреть термальные источники.

Вылетели из-за поворота

Казалось, что ничего не предвещает беды, влюблённые взяли в аренду машину и поехали гулять по республике, изучали новый колорит, однако в один миг всё изменилось. Анастасия и Павел ехали по горной асфальтированной дороге, двигались 60 километров в час, когда навстречу им вылетел автомобиль. Водитель за рулем совершал обгон нескольких автомобилей и на большой скорости просто не смог избежать аварийной ситуации.

- Это всё произошло моментально, но я успел экстренно затормозить и прижаться к встречной полосе, так как они шли из-за поворота, и по инерции их заносило на мою полосу, - вспоминает тот злополучный вечер Павел Щербаков. - Я увидел просвет, думал, проскочу между ними и встречкой, а они из-за того, что побоялись улететь в кювет, вырулили обратно на дорогу, затем произошло лобовое столкновение.

Они ехали по горной дороге, когда навстречу им вылетел автомобиль. Фото: Павел Щербаков (инстаграм: milliard_karat).

Пять часов в реанимобиле

В момент столкновения влюблённые были пристёгнуты ремнями, а у Павла даже сработала подушка безопасности, но Анастасии, к сожалению, повезло меньше – на пассажирском месте такой механизм предусмотрен не был.

Пострадавших на скорой помощи забрали в районную больницу, но уже ночью врачи приняли решение, что Анастасию нужно перевезти на операцию в Махачкалу.

- Мы пять часов ехали в реанимобиле, так как доставить нас вертолётом возможности не было, погода была очень дождливая и туманная, - рассказал «Комсомолке» Павел Щербаков. - На следующий день 2 октября Насте сделали операцию, ей вправили позвонки, но так как долгое время был защемлен спинной мозг, травма оказалась серьезная - переломовывих 7 шейного позвонка. В результате девушка оказалась парализованной ниже груди.

- В руках есть движение, но неактивное и в пальцах нет хвата, держать что-то вроде вилки или ложки она не может, - подчеркнул жених Анастасии.

После операции девушка провела 25 дней в реанимации, а уже 25-26 октября ее перевели в обычную палату, где и продолжают лечение. Павел всё это время находится рядом со своей невестой и не отходит от неё ни на шаг, всячески ее поддерживая.

- Я постоянно рядом с Настей в палате, ещё 3 октября к нам прилетела мама, она проживает здесь рядом в гостинице и по возможности помогает: приносит фрукты и питание, другие вещи, - подчеркнул Павел.

После операции девушка провела 25 дней в реанимации. Фото: Павел Щербаков (инстаграм: milliard_karat).

«Мы здесь не в заложниках»

К Павлу и Анастасии в Дагестане относятся хорошо, все люди, окружающие их, очень доброжелательные и всеми силами проявляют паре заботу и поддержку.

- Я видел, что в интернете стали писать, что нам экстренно требуется эвакуация, но мы здесь не в заложниках, - отметил Павел. – Люди здесь добрые, даже виновники ДТП помогают нам с первого дня и осознают свою вину.

Как оказалось, люди, виновные в случившемся ДТП, сами проживают в небольшом горном селе и большими богатствами не отличаются, но всё равно помогают и чувствуют свою вину. Сейчас они, например, оплачивают проживание мамы в гостинице.

- Все что нам было необходимо в первые часы, они предоставили, - рассказал нижегородец.

Реабилитационный центр, где девушка будет проходить восстановление, уже найден. Фото: Павел Щербаков (инстаграм: milliard_karat).

Сбор на 1 курс реабилитации закрыт

В настоящее время состояние Анастасии Разенковой после травмы стабильное, но показатели анализов ещё не стабилизировались и реабилитация пока противопоказана. Однако реабилитационный центр, где девушка будет проходить восстановление, уже найден. Девушку планируют транспортировать в учреждение «Три сестры» в Подмосковье.

- По крайней мере, первый курс будем проходить там, потому что нам содействует фонд «Чистое сердце», они уже провели и закрыли сбор, всё согласовали. Сейчас ждем, но курс реабилитации потребуется не один и не два, потому что организм после такой травмы крайне тяжело восстанавливается, поэтому сбор сами лично мы продолжаем, - поделился в разговоре с «Комсомолкой» Павел Щербаков.

У молодого человека сработала подушка безопасности, но Анастасии повезло меньше. Фото: Павел Щербаков (инстаграм: milliard_karat).

Так, первый курс реабилитации стоит 750 тысяч рублей, на средства фонда закрыли 500 тысяч рублей, именно он будет помогать паре с транспортировкой, а оставшиеся деньги оплачивать не потребуется, так как центр сделал скидку.

Известно, что в среднем курс реабилитации стоит полмиллиона, но иногда цены могут достигать и 700-800 тысяч, так как это зависит от самочувствия пациента и его состояния.

- Цены варьируются от 20 тысяч до 25 тысяч в сутки, а это ведь месячная зарплата для кого-то, - подмечает нижегородец.

Павел и Анастасия встретились волею судьбы в Нижнем Новгороде. Фото: Павел Щербаков (инстаграм: milliard_karat).

Тем временем люди со всей страны шлют Анастасии и Павлу слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления, а также совершают денежные переводы на дальнейшую реабилитацию девушки.

- Спасибо всем за поддержку, я верю, что я справлюсь и обязательно станцую для вас, – сообщает всем неравнодушным Анастасия в инстаграме своего молодого человека.

Мы от всей души надеемся, что очень скоро девушка пойдёт на поправку и у неё всё наладится.

КОНКРЕТНО

Как помочь девушке?

Реквизиты для сбора средств:

По номеру телефона 89875593859 – сбербанк. Получатель Анастасия Владимировна.

По номеру телефона 89043914523 – сбербанк, тинькоф. Получатель Павел Алексеевич.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Ситуацию уже взяли на контроль в министерстве здравоохранения Нижегородской области. В случае необходимости туда готовы выехать наши специалисты.

- Минздрав Нижегородской области запросил информацию у коллег в Республике Дагестан по вопросу дальнейшего лечения и реабилитации двух пострадавших в ДТП, - отметил глава регионального Минздрава Давид Мелик-Гусейнов. – После оценки состояния здоровья пострадавших будет организована эвакуация в медицинскую организацию соответствующего профиля и квалификации для продолжения лечения. Медицинские специалисты Нижегородской области готовы выехать в Махачкалу для организации эвакуации нижегородцев.