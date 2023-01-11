Нижегородцы из подручных материалов смастерили будку для старенького бездомного пса Мишки

Бездомному псу смастерили домик, чтобы он мог переждать морозы. Фото: Андрей Иванов.

Пожилого пса по кличке Мишка в поселке Ждановском Кстовского района знает каждый местный житель. В трескучие морозы многие обеспокоились судьбой небольшой серенькой дворняги: «Того и гляди околеет совсем! Кто бы приютил». Разговоры разговорами, а желающих было мало. Кому нужны собаки для охраны домовладения, у тех уже есть, а то и не одна.

Когда за окном уже было за -30, помощь неожиданно пришла из соседнего села.

- Уважаемые жители поселка Ждановский! Сегодня неравнодушные люди из села [Большая] Ельня Ирина и Александр сделали и привезли будку для старенького пёсика Мишки. Будку внутри утеплили пенопластом и ковром, снаружи обшили рубероидом. Установили будку недалеко от остановки, - написал местный житель Андрей в сообществе «Послушано в поселке Ждановский».

Неожиданно на помощь пришли жители соседнего села.

В комментариях спасителей осыпали благодарностями и комплиментами, однако позже стало известно, что несмотря на лютую стужу, Мишка не спит в своей конуре. Люди посоветовали заменить тряпки, которые быстро промокают и покрываются ледяной корочкой, на сено.

Спустя несколько часов Мишка уже лежал мирно дремал на соломе.

- Мишке сейчас не холодно. Мы сегодня вечером сено ему принесли. Он сразу лёг, и был очень доволен, - отчиталась Наталья Т., и прикрепила фото пса.

Песику постелили сено. Фото: Наталья Теплякова.

Хозяина хвостатому пока так и не нашли. Автор поста в соцсетях дал наказ всем остальным — будку не ломать, беречь.

- Очень просим дать возможность Мишке погреться и пожить в ней во время сильнейших морозов. Люди, творите добро, и оно к вам вернётся! - заключил Андрей.

Ранее сообщалось, что главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов ищет хозяев для бездомной собаки.