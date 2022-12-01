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Общество1 декабря 2022 15:10

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов ищет добрые руки для бездомной собаки

Болельщики нижегородской команды придумывают собаке имя
Мария СОРОКИНА
Собачке ищут дом, где ее будут любить.

Собачке ищут дом, где ее будут любить.

Фото: принтскрин видео.

С приближением новогодних праздников люди все чаще задумываются о том, как сделать мир лучше и что бы такого доброго и полезного еще успеть совершить в уходящем году. Абсолютно правильное и естественное желание, ведь любой хеппи-энд дарит радость и тому, кого выручили из беды и тому, кто помогает. Вот и в нижегородском хоккейном клубе «Торпедо» считают — чудеса случаются, особенно под Новый год, и каждый из нас может быть к ним причастен.

Так, во дворе дома главного тренера торпедовцев Игоря Ларионова поселилась бездомная дворняга, девочка. На улице мороз, деревья покрылись инеем, а маленькая несчастная собачка грустными глазами провожает проходящих мимо жильцов, которые спешат по своим домам и будто не замечают кроху. Игорь Николаевич не смог на это спокойно смотреть и решил помочь собачке найти дом, где ее будут любить.

- Мы стараемся помочь, чтобы ей было комфортно, тепло. Даем ей еду. Хотим, чтобы добрые люди обратили внимание и собачку пристроили к себе. Потому что, к сожалению, у нас есть своя собачка, старенькая, - сказал Ларионов.

На ухе у собаки характерная для бездомыша клипса. Это значит, что хвостатая стерилизована и не агрессивна. По словам супруги Игоря Николаевича Ирины, собачке больше подойдет дом со двором, нежели квартира. А пока чета Ларионовых всеми силами стремится обеспечить животному комфортное пребывание на улице. Дворняжке смастерили будку, устроили лежанку из теплых вещей, купили зимнюю курточку.

Игорь и Ирина Ларионовы делают все возможное для комфортного пребывания животного на улице.

Игорь и Ирина Ларионовы делают все возможное для комфортного пребывания животного на улице.

Фото: принтскрин видео.

- Пока у нее имени нет, мы ей кричим «Собака!», и она идет. Она думает, она Собака. Мы пока не знаем, как ее назвать — добавила Ирина.

В официальном сообществе клуба в соцсетях болельщики уже во всю подбирают имя для собачки. А тем, кто захочет ее взять, в придачу отдадут дизайнерский собачий домик «Торпедо». Вот так просто можно не только сотворить доброе дело, но и обзавестись верным другом.

К слову, помимо этой собаки на улицах города и области прямо сейчас мерзнет и голодает великое множество бездомных котиков и песиков. Любому из них можно помочь, если того захотеть.

- Считаю, мы должны проявлять доброту и внимание. Слишком много собачек, которые сегодня брошены на улицах наших городов. Хотелось, чтобы они получили тепло, уют и жили полноценной жизнью, - резюмировал наставник «Торпедо».

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