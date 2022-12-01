Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов ищет добрые руки для бездомной собаки

Собачке ищут дом, где ее будут любить. Фото: принтскрин видео.

С приближением новогодних праздников люди все чаще задумываются о том, как сделать мир лучше и что бы такого доброго и полезного еще успеть совершить в уходящем году. Абсолютно правильное и естественное желание, ведь любой хеппи-энд дарит радость и тому, кого выручили из беды и тому, кто помогает. Вот и в нижегородском хоккейном клубе «Торпедо» считают — чудеса случаются, особенно под Новый год, и каждый из нас может быть к ним причастен.

Так, во дворе дома главного тренера торпедовцев Игоря Ларионова поселилась бездомная дворняга, девочка. На улице мороз, деревья покрылись инеем, а маленькая несчастная собачка грустными глазами провожает проходящих мимо жильцов, которые спешат по своим домам и будто не замечают кроху. Игорь Николаевич не смог на это спокойно смотреть и решил помочь собачке найти дом, где ее будут любить.

- Мы стараемся помочь, чтобы ей было комфортно, тепло. Даем ей еду. Хотим, чтобы добрые люди обратили внимание и собачку пристроили к себе. Потому что, к сожалению, у нас есть своя собачка, старенькая, - сказал Ларионов.

На ухе у собаки характерная для бездомыша клипса. Это значит, что хвостатая стерилизована и не агрессивна. По словам супруги Игоря Николаевича Ирины, собачке больше подойдет дом со двором, нежели квартира. А пока чета Ларионовых всеми силами стремится обеспечить животному комфортное пребывание на улице. Дворняжке смастерили будку, устроили лежанку из теплых вещей, купили зимнюю курточку.

Игорь и Ирина Ларионовы делают все возможное для комфортного пребывания животного на улице. Фото: принтскрин видео.

- Пока у нее имени нет, мы ей кричим «Собака!», и она идет. Она думает, она Собака. Мы пока не знаем, как ее назвать — добавила Ирина.

В официальном сообществе клуба в соцсетях болельщики уже во всю подбирают имя для собачки. А тем, кто захочет ее взять, в придачу отдадут дизайнерский собачий домик «Торпедо». Вот так просто можно не только сотворить доброе дело, но и обзавестись верным другом.

К слову, помимо этой собаки на улицах города и области прямо сейчас мерзнет и голодает великое множество бездомных котиков и песиков. Любому из них можно помочь, если того захотеть.

- Считаю, мы должны проявлять доброту и внимание. Слишком много собачек, которые сегодня брошены на улицах наших городов. Хотелось, чтобы они получили тепло, уют и жили полноценной жизнью, - резюмировал наставник «Торпедо».