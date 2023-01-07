Смертельное ДТП с участием трех иномарок и большегруза произошло под Нижним Новгородом 7 января

На 462 километре автодороги «Москва – Уфа» погиб один человек Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Ужасное ДТП произошло днем 7 января в Кстовском районе Нижегородской области. На 462 километре автодороги «Москва – Уфа» в аварии с участием трех иномарок и одного большегруза погиб один человек, а двое пострадали. Об этом сообщает прессс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Двигаясь по трассе в сторону Казани, водитель автомобиля Land Rover не справился с управлением. Это привело к столкновению с двумя иномарками. Сначала Land Rover врезался в Mercedes, а потом совершил столкновение с автомобилем Kia. После этого Land Rover выехал на встречную полосу движения, где врезался в большегруз марки Volvo.

Land Rover врезался в Mercedes, а потом совершил столкновение с автомобилем Kia Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

В результате столкновений один пассажир автомобиля Land Rover погиб. Другой пассажир и водитель той же машины получили ранения.

По кадрам с места аварии, предоставленным пресс-службой УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, видно, что большегруз остался почти целым. Автомобили Mercedes и Kia выброшены на обочину, но также почти не разбиты. А вот у автомобиля марки Land Rover не просто разбит корпус, но отсутствует крыша.

Ранее мы рассказывали о другом массовом ДТП в Кстовском районе. Страшная авария произошла 3 декабря 2022 года на 449 километре автодороги «Москва - Уфа». Предполагается, что легковушка выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с «КамАЗом». Из-за этого столкновения грузовик въехал в большегруз Volvo и вылетел в кювет. К сожалению, водитель легковушки скончался от полученных травм.