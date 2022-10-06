Нижегородцы спасли двух раненых серых цапель, занесённых в Красную книгу

Специалисты помогли птицам обрести новый дом. Фото: Зоопарк «Лимпопо»

Две краснокнижные птицы спасли в Нижегородской области накануне – серых цапель с травмированными крыльями местные жители нашли в Дзержинске и Выксе с разницей в несколько дней. Бросать раненых птиц люди не решились, поэтому тут же обратились за помощью к специалистам.

– Птицы были травмированы и не смогли бы самостоятельно выжить в естественной природной среде. Поэтому было принято решение о передаче птиц в зоопарк «Лимпопо», – рассказали в пресс-службе регионального министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира. – Серая цапля занесена в Красную книгу Нижегородской области, у нас в регионе их насчитывается более двух тысяч пар.

Первая цапля стала неожиданной находкой для жительницы Дзержинска, именно она оказала ей первую помощь и организовала временную передержку у себя дома. За это время пернатая гостья полюбила забираться на подоконник и наблюдать за происходящим на улице. К такому умному питомцу семья успела привыкнуть, но оставлять её у себя оказалось невозможным, так как эта крупная птица не подходит для содержания в квартире.

Серая цапля занесена в Красную книгу Нижегородской области. Фото: Зоопарк «Лимпопо»

Вторая птица нашла себе укромный уголок на частном участке в Выксе, где её и обнаружили хозяева. Эта цапля тоже оказалась с поврежденным крылом, ей его попытались вылечить «народным» методом борьбы с любыми болезнями – зелёнкой. В этом случае данное средство птице не навредило, но нижегородцам не стоить самостоятельно лечить «найденышей», лучше сразу обращаться к специалистам.

Сейчас обе серые цапли стали новыми жительницами зоопарка «Лимпопо», где их любезно решили принять. Пока птицы находятся на карантине, но за ними уже организован надлежащий уход. А ещё цапель вкусно и правильно кормят.

– К сожалению, по характеру травм видно, что увечья были получены не без участия человека. В настоящее время доставленным в зоопарк птицам оказывают всю необходимую ветеринарную помощь, они находятся под постоянным наблюдением, – рассказал генеральный директор зоопарка «Лимпопо» Владимир Герасичкин.

Для этих двух цапель в зоопарке планируют построить специальный вольер, где посетители смогут наблюдать за ними уже весной.

Нижегородцам напоминают, что пытаться самостоятельно спасти диких животных не нужно, этим должны заниматься квалифицированные специалисты. Поэтому, чтобы не навредить ни себе, ни животному, лучше обратиться по номеру: 433-22-11 или на единый номер 112.

Также следует помнить, что зоопарки не могут постоянно принимать к себе подобранных животных, поэтому нижегородцы, принявшие решение оказать помощь, должны понимать всю степень ответственности.

Напомним, ранее мы сообщали, что вечером 12 сентября – на одном из придомовых участков прямо на земле сидел ястреб-тетеревятник. Птица оказалась ранена и нуждалась в медицинской помощи, поэтому местные тут же набрали специалистам. Уже на следующий день птицу доставили в Нижний Новгород, где ей помогли ветеринары, осмотрев и отправив на рентген-обследование.

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