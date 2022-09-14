Раненого ястреба-тетеревятника спасли в частном секторе Кстовского района

Это ещё птенец. Фото: Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.

Необычную находку обнаружили жители частного сектора в Кстовском районе вечером 12 сентября – на одном из придомовых участков прямо на земле сидел ястреб-тетеревятник. Птица оказалась ранена и нуждалась в медицинской помощи, поэтому местные тут же набрали специалистам. Уже на следующий день птицу доставили в Нижний Новгород, где ей помогли ветеринары, осмотрев и отправив на рентген-обследование.

– В целом, состояние у птицы хорошее, шансы на восстановление есть, но покажет только время. У птицы перелом крыла в трёх местах и процесс восстановления тут индивидуальный. Сложно делать какие-то прогнозы, даже ветеринары не ручаются прогнозировать полное восстановление, – рассказала «КП-Нижний Новгород» пресс-секретарь министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона Ольга Овсова.

По словам специалистов, возраст раненного ястреба-тетеревятника небольшой, родился пернатый в этом году и ещё считается птенцом. Птица сама по себе оказалась довольно шустрой и активной, а на временной передержке и вовсе никого не стеснялась и хорошо кушала мышек. Беспокойство у птицы вызывали лишь раны на крыле.

Рентген-снимок. Фото: Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.

– Вероятно, что её заклевали вороны. Такое, к сожалению, бывает, что стаи ворон могут нападать на небольших хищных птиц. Буквально недавно у нас с совенком была такая же история, ему тоже повредили крыло. Он сейчас находится у нижегородки на реабилитации, тоже пока неизвестно смогут ли его выпустить в дикую среду, – объяснила Ольга Овсова.

На воле ястреб с травмированным крылом выжить не сможет, поэтому сегодня утром птицу отправили в Московский центр реабилитации. К сожалению, в Нижегородской области подобных центров, как государственных, так и частных, нет.

– Эта отрасль более развита в Москве, там и благотворительных фондов больше, поэтому, когда есть возможность, мы отправляем раненных птиц туда. Правда, опять же не всех там принимают. Такие центры берутся за восстановление сов, ястребов, воронов, то есть крупных птиц, чья жизнь действительно очень важна и чья численность не так велика. Речь о перевозке, к примеру, синиц, в Московскую область не заходит, – рассказала Ольга Овсова.

Дальнейшая судьба раненого ястреба-тетеревятника будет зависеть от его самочувствия. Так, если крыло срастется и заживет, то птица будет готова к выпуску в дикую природу, в другом случае сотрудники центра найдут ей новую семью.

На воле ястреб с травмированным крылом выжить не сможет. Фото: Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.

– Есть люди, которые могут дома содержать таких птиц, но для этого нужен обустроенный вольер. Как правило, это где-то за городом, но кто-то держит и в квартире, например, где-то на балконе, но для этого нужны специальные условия. В конце концов, нужно понимать, в каком состоянии птица, – уточнила пресс-секретарь министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона.

Нижегородцам напоминают, что пытаться самостоятельно спасти диких животных не нужно, этим должны заниматься квалифицированные специалисты. Поэтому, чтобы не навредить ни себе, ни животному, лучше обратиться по номеру: 433-22-11 или на единый номер 112.

– Огромная просьба: старайтесь не носить домой раненных птиц. Надо помнить, что есть заболевания, например, тот же орнитоз, который передается человеку. Любые контакты с дикой птицей должны быть как минимум в перчатках, а лучше вообще сразу обращаться к специалистам. Ситуации бывают разные, а вдруг вы вообще нашли краснокнижную птицу, – подытожила Ольга Овсова.

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