Семь человек пострадали и один погиб: Водитель иномарки выскочил на «встречку» в Нижегородской области

Семь человек пострадали в аварии под Нижним Новгородом Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Страшное ДТП произошло в Краснобаковском районе. В результате аварии семь человек пострадали, один – погиб. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

ДТП случилось в Краснобаковском районе на 142 км по дороге Нижний Новгород – Киров. На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД, МЧС России, также скорая медицинская помощь.

– Водитель автомобиля Hyundai Solaris допустил занос транспортного средства, в результате чего выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем KIA Rio, – рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

В аварии пострадали семь человек. Их доставили в Семеновскую центральную районную больницу.

Водитель автомобиля Hyundai Solaris в этом происшествии погиб.

На видео, которое предоставила пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, видно, как с места аварии эвакуируют автомобиль. Такая процедура происходит, когда транспортное средство необходимо для установления обстоятельств ДТП.

Ранее мы сообщали о столкновении на встречной полосе в Большемурашкинском районе 9 августа. Там на 20-м километре трассы Работки – Порецкое столкнулись стразу три автомобиля. В результате аварии один человек погиб и трое ранены.

– Двигаясь со стороны Нижнего Новгорода, автомобиль «Фольксваген Поло» выехал на полосу встречного движения, задел грузовик «Даф» и в дальнейшем автомобиль «Хендай», которые двигались со стороны поселка Большое Мурашкино, – рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.