«Сначала был шок, а потом я поняла, что у нас опять снимают кино»: горожан напугало ДТП с трамваем в центре Нижнего Новгорода

Сериал «Ангелы района» снимают на улицах Нижнего Новгорода ФОТО: страница Татьяны Мошковой в социальной сети

Жуткое ДТП с участием трамвая и «ВАЗ-2109» в центре Нижнего Новгорода напугало горожан. Авария оказалась постановочной и была организована в рамках съемок сериала «Ангелы района». Фотографиями с места киносъемок поделилась гид Нижнего Новгорода Татьяна Мошкова на своей странице ВКонтакте.

Авария оказалась постановочной и была организована в рамках съемок сериала «Ангелы района» ФОТО: страница Татьяны Мошковой в социальной сети

– Вот это авария! Сначала был шок, потом я поняла, что у нас опять снимают кино, – поделилась своими эмоциями Татьяна.

Нижегородка проводила экскурсию в центре города для большой группы и использовала громкоговоритель.

– Пришлось говорить потише, прерываться, отходить , чтобы не попасть в кадр. Зато мы почти стали участниками съемочного процесса и надолго запомним эту экскурсию, – отметила экскурсовод.

Главные роли в проекте «Ангелы района» исполняют Анна Михалкова и Александр Робак. Съемки пройдут в Москве и Нижнем Новгороде. Сериал покажут на телеканале «Россия-1». Дата выхода будет объявлена позже.

Сериал покажет семью Шаталовых, которая играет важную роль в жизни своего района. Проблемы его жителей каждый день решают члены семьи, из-за чего оказываются в смешных ситуациях. Но когда личные проблемы Шаталовых становятся масштабной домашней катастрофой, возникает вопрос: смогут ли они все исправить и сохранить порядок в районе.

– В погоне за семейным счастьем мы зачастую заблуждаемся, чрезмерно опекая наших родных. Мы берем на себя слишком много ответственности, заботы о них, не давая им жить полноценной, собственной жизнью. Мы боремся за комфорт, «квадратные метры», за финансовое благополучие, думая, что это главное и необходимое для семейного счастья. В конец запутываемся и остаемся у «разбитого корыта». Так и наша героиня пытается создать вокруг себя «идеальный» мир, тем самым разрушает его, и сама становится жертвой своих заблуждений, – отметил режиссер сериала Эдуард Парри.

Столица Поволжья притягивает не только туристов, но и режиссеров. Отметим несколько наиболее известных проектов, которые снимались на улицах Нижнего Новгорода.

В фильме «Я худею» с балкона квартиры, в которой проживает героиня, открывались потрясающие виды на набережную Федоровского.

В сериал «Метод» попало несколько локаций Нижнего Новгорода. Это Чкаловская лестница, здание администрации города, старый заброшенный мукомольный завод, парк Автозаводского района и другие места.

При просмотре фильма «Выпускной», нижегородцы, несомненно, узнают Большую Покровскую, набережные и памятник «Катер Герой».

По данным пресс-службы правительства Нижегородской области, уже завершены съемки документального фильма «Люди большой реки», сериала «На дне», фильма «Акушер», кинокартины «Поехавшая» по книге «А чего дома сидеть?» Анны Смолиной. На сентябрь запланированы съемки фильма «Путешествие Льюиса Кэрролла сквозь зеркало и что он нашел там» и других.