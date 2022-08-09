Сериал «Ангелы района» с Анной Михалковой и Александром Робаком снимут в Нижнем Новгороде

Проект называется «Ангелы района». В главных ролях — Анна Михалкова и Александр Робак. Фото: Борис КУДРЯВОВ, Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Российская кинокомпания «Стар Медиа Дистрибюшн» снимет восьмисерийный сериал «Ангелы района» в Нижнем Новгороде и области. Главные роли в проекте исполнят Анна Михалкова и Александр Робак. Сериал покажут на телеканале «Россия-1», дата выхода будет объявлена позже. Такую информацию «Комсомолке» сообщили в региональном министерстве культуры.

- Фильм рассказывает историю одной семьи, их соседей и друзей на фоне отдельно взятого двора, - рассказали в ведомстве.

Съемки сериала запланированы на период с 14 августа по 14 октября. В настоящее время уточняется список локаций для проведения съемок.

Тем временем в социальных сетях для съемок сериала «Ангелы района» ищут массовку. Например, нужны были дети – малыш от 1 года до 3 лет, мальчик в возрасте от 4 до 6 лет и девочка 5-8 лет. Для массовых сцен также искали мужчин в возрасте от 18 до 85 лет, кавказцев спортивного телосложения.

Кастинг-директор Дарья Голованова также искала для съемок в сериале представительного мужчину 30-50 лет на роль бизнесмена и мальчика 5-11 лет на роль его сына, оба должны были быть кавказской или восточной внешности.

Ещё на съемки требовалась девушка 18 лет и женщина в возрасте 40-60 лет, обе должны были быть армянки.

- Ищем хозяина с собачкой. Нужен большой мужчина с маленькой собачкой. Мужчина - от 180 см от 50 размера и далее, собачка - породы рассмотрим разные, - написала в соцсетях Дарья Голованова.

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