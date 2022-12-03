Водитель легковушки погиб в массовом ДТП в Кстовском районе. Фото: УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Массовое ДТП унесло жизнь водителя легковушки в Кстовском районе. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

Страшная авария произошла 3 декабря в Кстовском районе на 449-м километре автодороги «Москва - Уфа». Предполагается, что легковушка выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с КамАЗом. Из-за этого столкновения грузовик въехал в большегруз Вольво и вылетел в кювет.

Легковушка столкнулась с двумя грузовиками. Фото: УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

К сожалению, водитель легковушки скончался от полученных травм. А вот водителю большегруза оказана медицинская помощь