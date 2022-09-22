Кота-бедолагу шестые сутки не могут снять с дерева около «Меги» в Нижнем Новгороде

Кот продолжает сидеть на дереве и ждать своего спасителя. Фото: "Звериное счастье" в ВК.

В Нижнем Новгороде произошла очередная оказия и питомцем. Молодой на вид короткошерстный кот забрался высоко на березу недалеко от торгового центра «Мега» и теперь никак не может слезть. Он трясся и жалобно мяукал, но будто бы никто этого не замечал. Проезжавшая мимо семья попыталась хоть как-то помочь бедолаге, но у них ничего не вышло. Очевидцы произошедшего кинули клич в соцсетях, но пока пушистого проказника так и не выручили из беды.

- Сидит кот на дереве, 6 сутки точно, возможно дольше. Вариантов немного - либо выкинули, либо пришел с новостроек и потерялся. Местным жителям все равно, на альпинистов никто скидываться не будет. Нам надо уезжать, но я не могу отойти от дерева. Приманивала едой, звуками кошек, лазерной указкой. Сидит высоко, на тонкой ветке. Чисто теоретически - достать можно. Залезть на соседнее дерево - там ветки хорошие, толстые. Может быть, среди вас и ваших знакомых есть люди, кто хорошо лазает по деревьям и готов спасти одну маленькую жизнь? - написала нижегородка Алена в сообществе «Звериное счастье».

К слову, девушке предлагали вызвать спасателей, но в МЧС, по ее словам, свободных бригад не оказалось. Предлагали и услуги профессиональных альпинистов. Оказалось, есть даже сообщество спасателей котов с деревьев. И тем не менее, никто пока не согласился снять кота бесплатно. Пушистый мученик продолжает сидеть на ветке возле Анкудиновского шоссе и ждать своего спасения.

Ранее «Комсомолка» писала про нижегородца, который спас кота Барсика и стал героем мема.