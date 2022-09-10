Первый светофор на солнечных батареях заработал в Нижнем Новгороде. Фото: Юрий Шалабаев

Первый в Нижнем Новгороде светофор, работающих на солнечных батареях, запустили на набережной Гребного канала. Возле него также оборудовали новых пешеходный переход, о чём сообщил мэр приволжской столицы Юрий Шалабаев в своём телеграм-канале.

По его словам, аккумулятор батареи светофора заряжается в светлое время суток, а при отсутствии заряда от солнечной панели может работать до семи дней.

– В местах с интенсивным движением, где отсутствует источник постоянного питания для установки регулирующего оборудования, подобные светофоры могут стать хорошей альтернативой, – отметил глава Нижнего Новгорода.

В данный момент к новому светофору на Гребном канале оборудуется дорожный подход к пешеходному переходу. Его выполнят из брусчатки, а после нанесут разметку.