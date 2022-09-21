«Он меня нищей назвал!»: Пассажирка избила сумочкой водителя маршрутки в Нижнем Новгороде

Пассажирка избила сумочкой водителя маршрутки в Нижнем Новгороде. Фото: телеграм-канал "Нижний №1"

Настоящий скандал с последующим рукоприкладством разгорелся в маршрутке №87 в Нижнем Новгороде накануне вечером. Нервная пассажирка утроила разборки с водителем из-за 35 рублей, после чего с криками набросилась на него и избила своей дамской сумочкой.

В тот вечер поездка на маршрутке, которая идет с Нижневолжской набережной на Автозавод, не предвещала ничего из ряда вон выходящего. Уставшие пассажиры ехали домой с работы: кто-то скучал, глядя в окно, кто-то залипал в телефоне, а кто-то и вовсе дремал. Спокойствие людей нарушила одна из пассажирок: женщине показалось, что водитель оскорбил ее.

- Она стала кричать внезапно. Ей показалось, что водитель ей нагрубил. Хотя этого не было, - рассказывает Игорь Л., который ехал в этом автобусе и стал невольным свидетелем произошедшего.

Возмущенная пассажирка захотела выйти и стала требовать с водителя 35 рублей, которые она заплатила за проезд. Чувствуя, что страсти накаляются, кто-то из пассажиров достал телефон и стал снимать разборки на камеру – видео было опубликовано в телеграм-канале «Нижний №1».

На кадрах слышно, как женщина, заводясь все сильнее и сильнее, требует вернуть свои 35 рублей. Первые секунды водитель не реагировал на крик, затем начал прогонять ее из автобуса, но женщина продолжала кричать и требовать деньги. Тогда водитель швырнул деньги на капот и, по всей видимости, одна монета укатилась.

- Пять рублей еще давай! – женщина вот-вот готова была перейти на ультразвук.

- Вон валяются! – махнул рукой водитель.

Такое обращение стало последней каплей. С криками «Ах ты мразь!» пассажирка набросилась на водителя и отходила его своей сумочкой. Шофер, однако, тоже решил не оставлять такую выходку в свой адрес и с прытью антилопы влетел в салон, преградив путь скандальной дамочке, которая собиралась покинуть автобус. Страсти закипели с новой силой. Женщина обвиняла водителя в том, что он назвал ее нищей, водитель пытался убедить ее в обратном. Пассажиры встали на сторону водителя.

- Я слыхала! Он меня нищей назвал! Все надоели из меня нищую делать! Да мне нервы подняли сегодня все! Хватит из меня нищую делать! Дай я выйду, - едва не срывается на плач взвинченная пассажирка.

После этой отповеди водитель будто бы понял, что пора заканчивать, и пропустил женщину, которая тут же выпорхнула из автобуса.

Сегодня инцидент бурно обсуждают интернет-пользователи в местных нижегородских группах и телеграм-каналах. Мнения по данному поводу разошлись: кто-то назвал женщину скандалисткой с «осенним обострением», но многие испытали чувство жалости к ней.

- Жаль женщину, в конце осознала все происходящие, и видно, что стало стыдно. Тяжелый день, может быть, - бывает, - написал один из комментирующих.

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