2020-03-24T13:05:28+03:00
Общество

«Подвинь кресло или иди отсюда!»: В Дзержинске пьяная женщина устроила дебош в такси

Напоследок пассажирка пригрозила водителю расправой [видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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Пассажирка подшофе возмутилась, когда водитель отказался подвинуть свое кресло.Пассажирка подшофе возмутилась, когда водитель отказался подвинуть свое кресло.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Пьяная жительница Дзержинска устроила дебош в такси. А все из-за того, что водитель отказался подвинуть свое кресло, предложив ей попросту пересесть. Однако пассажирка, которая, судя по всему, бурно отметила Международный женский день (инцидент произошел утром 9 марта), восприняла предложение таксиста как оскорбление и принялась его материть. Видео с камеры, установленной в салоне автомобиля, попало в социальные сети.

В Дзержинске пьяная женщина устроила дебош в такси.Видео: https://vk.com/typical_nn

На кадрах, опубликованных в паблике «Типичный Нижний Новгород», видно, что женщина подшофе плюхнулась на сиденье позади водителя. Сначала все было хорошо. Она поздоровалась, он ответил тем же. Но затем пассажирка довольно развязно поинтересовалась у таксиста, не подвинет ли он свое кресло (они у нее не убираются!) На что водитель предложил ей пересесть на другое место, объяснив, что там намного просторнее.

- Я не буду пересаживаться, - заявила пассажирка.

- Может, мне пересесть? - ответил таксист.

Тут нетрезвую женщину, что называется, прорвало. Она мигом перешла на «ты» и принялась сыпать матерными словами, настаивая на том, чтобы водитель все же подвинул свое кресло.

- Я села, и мне неудобно. Я - пассажир! Или кресло подвинь или иди отсюда, - заявила жительница Дзержинска.

Водитель едва сдерживался, чтобы не вышвырнуть хамку из автомобиля. Но взял в себя в руки, подвинул кресло и продолжил движение.

- Вот молодец, - одобрила пассажирка, повторила свой адрес и по-свойски махнула в сторону дороги. - Потом решим вопрос с твоим поведением.

Казалось, все успокоились, но не тут-то было. Через несколько минут пьяная женщина вновь оживилась. Позвонила по мобильному какому-то Саше и попросила встретить ее на улице, а заодно посмотреть на таксиста. Но только беседа по телефону закончилась, как пассажирка вновь принялась за таксиста. Поводом послужила неровная дорогу, на которую они выехали.

- Я не пойму, ты все кочки решил собрать? Слышь, ты, таксист? Что молчим-то? - толкнула водителя в плечо.

После этих слов женщина приказала шоферу немедленно ее высадить. При этом добавила, что запомнила номер машины. Выползла из машины и собралась уходить, как водитель опомнился: а деньги?

- Чего? Ты что, обалдел? - огрызнулась пассажирка и громко хлопнула дверью.

На этом конфликт был исчерпан. Однако теперь произошедшее в такси 9 марта широко обсуждается в соцсетях. Одни считают, что водитель в той ситуации повел себя довольно мягко. Другие уверены, что инцидента вовсе можно было избежать, подвинув кресло после первой просьбы.

- Свинья! Позор! Водитель молодец, выдержал, - написал Дмитрий Гришин.

- Ситуация ужасная. Люди потеряли друг к другу уважение. Столько агрессии и провокации. И не только со стороны пьяного пассажира. Водителю тоже не стоило отвечать грубостью. Все-таки это его клиент, - добавила Анна Тарасова.

- Минутное дело подвинуть кресло. И конфликт исчерпан, - присоединилась Надежда Волжская.

- Думал, хоть в конце будет что-то стоящее. Типа выкинет ее из авто, - прокомментировал видео Яша Тюринский.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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