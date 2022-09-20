15 лет колонии дали педофилу-рецидивисту, развращавшему маленьких девочек в Нижнем Новгороде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Новгороде 15 лет колонии дали педофилу-рецидивисту, развращавшему маленьких девочек в Канавинском районе. Жертвами извращенца стали по меньшей мере два ребенка

- Следствием и судом установлено, что днем 28 июня 2021 года 45-летний подсудимый совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух малолетних девочек – 11 и 12 лет, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – Буквально на следующий день по подозрению в совершении этого преступления был задержан 45-летний местный житель, оказавшийся соседом детей. Сразу после этого он был заключен под стражу.

Стоит отметить, что на счету мужчины это уже не первое подобное преступление. В 2007 году он был приговорен к 12 годам тюрьмы за «Изнасилование, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью». Едва освободившись из тюрьмы, он снова взялся за старое. На этот раз судом он приговорен к 15 годам в колонии особого режима.

Напомним, летом 2021 года в Канавинском районе вообще было неспокойно. Посетители местных пляжей жаловались на «озерного педофила», который приставал к маленьким детям на местном пляже. Он приставал к ним прямо под водой. Задержать его удалось на Мещерском озере, где от его действий пострадало три ребенка.

Напомним, ранее мы писали о воспитателе детского сада, который приставал к мальчикам и гнобил девочек. Как сообщили тогда в пресс-службе СУ СК России по Нижегородской области, в настоящее время известно о трех эпизодах растления малолетних детей.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Вину в совершении инкриминируемых деяний он признал. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в ведомстве.

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