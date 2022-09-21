Трое взрослых и 7-летний ребёнок пострадали в массовом ДТП в Нижегородской области

ДТП произошло 20 сентября. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Три автомобиля столкнулись вечером 20 сентября в Павловском районе. Авария произошла на 3 километре трассы «Павлово — Сосновское — Лесуново — Мухтолово — Саконы», а среди пострадавших оказалось трое взрослых и семилетний ребёнок.

Примерно в 18:30 по дороге со стороны рабочего посёлка Сосновское ехал автомобиль Ниссан, он двигался в Павлово. Недалеко от заправки водитель решил повернуть налево, но не убедился в безопасности маневра. В результате вышло так, что Ниссан не уступил дорогу машинам, ехавшим по встречной полосе.

Проводится проверка. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

В следующее мгновение в Ниссан влетел автомобиль Хендай. Автомобили по инерции развернуло, после чего в них врезался ехавший сзади автомобиль Митсубиси.

– Пострадало четыре человека, из них один ребёнок, – сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Пострадали четыре человека. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

В настоящее время по данному ДТП проводится проверка. Нижегородским водителям напоминают о необходимости соблюдения дистанции и скоростного режима.

Ранее мы сообщали, что водитель автомобиля «Мазда» сбил сразу двух маленьких детей в Богородске. Они перебегали проезжую часть дороги в неустановленном месте. Оба ребенка остались живы, но получили травмы.

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