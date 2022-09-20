Двух маленьких детей сбила иномарка на трассе в Богородске. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Серьезная авария произошла на трассе в Богородске Нижегородской области – водитель автомобиля «Мазда» сбил сразу двух маленьких детей. К счастью, они оба остались живы.

- В 17.35 19 сентября 24-летний водитель «Мазды 3» двигался со стороны улицы Комсомольской в сторону улицы Ленина в Богородске, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. – Водитель иномарки наехал на несовершеннолетних пешеходов, перебегавших проезжую часть дороги в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода.

Как рассказали в полиции, в результате ДТП пострадали двое маленьких пешеходов – 13 и 7 лет. Оба они получили телесные повреждения.

- Сейчас в отношении водителя иномарки составлен административный протокол по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекших причинение легкого или среднего вреда здоровью», - рассказали в ведомстве. – Также административный протокол составлен в отношении родителей детей за «Неисполнение родительских обязанностей».