Машину размазало по дороге: КамАЗ разнёс в щепки ГАЗель под Нижним Новгородом

От ГАЗели мало что осталось. Фото: Дмитрий Лорич. Источник: Подслушано в Павлово

Страшная авария произошла в Павловском районе 16 сентября – там КамАЗ пролетел на красный свет на перекрёстке и протаранил ГАЗель, гружённую снегоуборочными лопатами. Очевидцы происшествия до сих пор не могут прийти в себя после увиденного: самосвал улетел в кювет, а ГАЗель буквально разорвало на части, а по всему асфальту разлетелись лопаты для уборки снега и черенки. В результате столкновения один водитель погиб, а другой попал в больницу.

– Я мимо проезжала. Мертвый мужчина посреди дороги, а машины вообще непонятно какие, одна по дороге размазана просто и лопаты кругом, – рассказала в соцсетях местная жительница Марина Жаркова.

КамАЗ пролетел на красный свет. Источник: Пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

От самой ГАЗели, к слову, мало что осталось: кузов просто-напросто слетел с рамы с колесами, а водительскую кабину раскатало по земле.

Роковое столкновение случилось в 12:30 на 381 километре автодороги «Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород». Известно, что самосвал КамАЗ двигался со стороны города Касимов, а ГАЗель в этом время поворачивала налево в сторону рабочего посёлка Сосновское.

ДТП произошло в 12:30. Источник: Пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

– По данным очевидцев, КамАз пересёк регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора, а ГАЗель заканчивала маневр, в результате чего и произошло столкновение, – сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

В результате ДТП водитель ГАЗели погиб на месте, а водитель КамАЗа был госпитализирован с травмами в центральную районную больницу города Павлово.

В настоящее время все причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Один человек погиб. Фото: Дмитрий. Источник: Пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

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