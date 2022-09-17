Гигантский гриб размером с футбольный мяч нашли в лесу Нижегородской области ФОТО: сообщество ВКонтакте «Арзамас Live»

Огромный шарообразный гриб был обнаружен жителем Арзамаса. Фото находки опубликовали в сообществе ВКонтакте «Арзамас Live».

Фото белоснежного гриба размером с футбольный мяч появилось в социальной сети 17 сентября 2022 года.

– Это гриб головач. Он съедобен . Но особенного вкуса не имеет, – объяснил подписчик сообщества в комментариях поста.

Гриб головач относится к семейству Шампиньоновые и вырастает в диаметре до 10-50 см. Он прорастает либо группой, либо поодиночке.

Его можно встретить в лиственных и смешанных лесах, на лугах, степях, полях, даже в городских парках и скверах Российской Федерации.

Шарообразный, слегка приплюснутый головач действительно используют в кулинарии и медицине. Но для этого необходимы молодые грибы, мякоть которых еще сохранила свой белый цвет, осталась упругой и плотной.

У старого головача возрастает концентрация токсинов. В результате употребления его в пищу очень вероятно отравление с поражением внутренних органов, которое может привести к летальному исходу.

Гриб используют и в медицинских целях. Он обладает антиоксидантным, анестезирующим, противовоспалительным, противоопухолевым и кровоостанавливающим свойствами.

Напомним, поляну с гигантскими грибами рода головач обнаружил житель Балахнинского района Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что осенью 2022 года грибы всё-таки еще порадуют любителей тихой охоты.