Деревянный автомобильный мост разрушился в Варнавинском районе

В Варнавинском районе Нижегородской области 12 октября частично разрушился деревянный мост между двумя селами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

- По данным ЕДДС Варнавинского района, произошло частичное разрушение деревянного автомобильного моста между селами Богородское и Новоникольское, - говорится в сообщении ведомства. – Проезд по мосту допускается для автомобилей массой до 10 тонн. Сейчас на месте происшествия работает подрядная организация, которой предстоит обеспечить объездной путь. Силы и средства МЧС для устранения последствий происшествия не привлекалось.

"Комсомольская правда" в Нижнем Новгороде" продолжит следить за развитием ситуации.