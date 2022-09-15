Котята грозят нижегородцам штрафами

Жители Нижнего Новгорода в местных пабликах обсуждают серию стикеров по всему городу, которые расклеили неизвестные. На опорах уличных фонарей и водостоках появились незатейливые стрит-арты в форме мемов. Котики и прочая живность с нотками иронии шлют месседж: пристегни ремень безопасности, если едешь в машине.

Горожане устроили фотоохоту на стикеры. В комментарии выкладывают все новые места, где замечены картинки. Послания разбавляют пейзаж осеннего города. Но, как справедливо подмечают комментаторы, еще и поднимают важную проблему.

За прошлый год в авариях на дорогах погибли 14,8 тысячи человек и были ранены 167,8 тысячи. Печальная статистика могла бы уменьшиться, будь все пристегнутыми. При этом в Госавтоинспекции отметили, что за последние годы пристегиваться водители и пассажиры стали чаще. Последнее исследование ведомства датировано 2020 годом. По оценке ГИБДД, уровень использования ремней водителями 81%, а вот пассажиры пренебрегают сильнее: каждый пятый не использует ремни безопасности при поездках в авто, такси, на общественном транспорте (ремни, например, есть в междугородних автобусах).

В конце августа дорожная полиция провела большой рейд. За неделю с 25 по 31 августа оштрафовали 1787 водителей. Исследовательская компания JUST FOR BUSY подсчитала, что в Нижнем Новгороде пристегиваются только 60% водителей и 57% пассажиров на передних сиденьях. Для сравнения: в столице пристегнуты 80% водителей и 72% пассажиров, а в Сочи - только 45% водителей и 17% пассажиров.

В этом исследовании не замеряли, как часто пристегиваются пассажиры задних сидений. Два года назад другое всероссийское исследование NAFI Research Center опрашивало респондентов. 34% ответили, что пристегиваются на заднем сиденье. То есть только каждый третий пассажир. Не стоит забывать и о погрешности таких опросов. Не каждый открыто признается, что осознанно нарушает правила безопасности и административного кодекса (по КоАП штраф для любого непристегнутого пассажира - 500 руб.).

При этом краш-тесты наглядно опровергают миф, что на заднем сиденье можно кататься без ремней. В случае аварии или при резком торможении непристегнутый пассажир также с высокой долей вероятности рискует получить травмы. К тому же он оказывается угрозой для водителя и пассажира на переднем сиденье.

Поэтому забавные стикеры с котиками в Нижнем Новгороде - не только стрит-арт художника (или группы художников), а высказывание на серьезную тему. От пристегнутого ремня зависит благополучие и здоровье каждого.