«Несся на таран прямо на людей: Рабочий ценой своей жизни остановил взбесившегося бульдозериста под Нижним Новгородом

Неуправляемый бульдозер переехал двоих рабочих и съехал в канаву. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Нижегородской области активно обсуждают трагедию, которая произошла 12 сентября в Большемурашкинском районе по вине водителя бульдозера. Многие недоумевают, почему пьяного мужчину вообще пустили за руль и зачем другой рабочий, рискуя жизнью, сам полез останавливать разбушевавшегося бульдозериста.

Как выяснилось, рисковал он, защищая жизни других своих коллег. Время было позднее, никто уже не работал. Все сидели по своим вагончикам и понятия не имели, что происходит на улице.

- Бульдозерист напился, хотел вагоны снести. Просто ехал на таран и все. Ему без разницы. Конечно его все хотели остановить! Здесь люди сидели в вагончиках, а он хотел их переехать. Он (другой рабочий) залез к нему и говорит: «Слышишь, вылезай отсюда, ты пьяный!». Он (водитель) не вылезал. Тот его начал вытаскивать а он ручку дернул и привел машину в движение, - рассказал «Кстати» очевидец произошедшего, пожелавший остаться неизвестным.

Таким образом, и водителя, и стоявшего на гусеницах рабочего утянуло под бульдозер. Оба погибли сразу. Неуправляемый бульдозер продолжил движение и въехал в гору, а затем опрокинулся в канаву. Работники рассказывают, что он работал еще около четырех часов, пока топливо не кончилось.

- 52–летний и 31–летний потерпевшие скончались на месте происшествия. Еще один мужчина госпитализирован в больницу. В настоящее время он находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Установлено, что на момент трагедии все пострадавшие мужчины были в состоянии алкогольного опьянения, - уточнили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Но вот вопрос, кто вообще допустил пьяного за руль. Коллеги-машинисты рассказывают, что это никак невозможно, за ними пристально следят и регулярно проверяют.

- Мы, водители, каждое утро проходим медицинское освидетельствование. Дышим в трубочку. Все как положено! - рассказал водитель Александр.

Если бы бульдозерист по каким-то причинам в рабочее время был пьян, это наверняка заметили бы до того, как он приблизится к технике. В рабочее время мужчину видел заправщик и ни о чем подобном не сообщал.

- Он бы видел, что он пьяный. Доложили бы сразу! Это он к вечеру уже «нахрюкался» и вот его понесло, - обсуждают рабочие. По их мнению, перед тем, как осуществить задуманное, работник с кем-то сильно повздорил. Как бы там ни было, нижегородским следователям теперь предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Ведется расследование уголовного дела.