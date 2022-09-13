Двое погибли, ещё один пострадал: Бульдозер наехал на строительную будку с людьми в Нижегородской области

Трагедия произошла 12 сентября 2022 года. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Ужасная трагедия, напоминающая сюжет фильма ужасов «Пункт назначения», произошла накануне в Нижегородской области – там бульдозер наехал на строительную будку с людьми. Внутри находилось трое человек: двое мужчин погибли на месте, ещё один пострадавший уцелел и с различными травмами был госпитализирован.

Произошло всё 12 сентября на техническом съезде строящейся автодороги федерального значения М-12 вблизи села Кочуново Бутурлинского района. В одной из будок строительного городка отдыхали после работы трое мужчин, когда вдруг раздался скрежет, и огромная махина снесла всё на своем пути. Как оказалось, на момент трагедии все пострадавшие мужчины были пьяны.

Все пострадавшие мужчины были в состоянии алкогольного опьянения. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

– 52-летний и 31-летний потерпевшие скончались на месте происшествия. Еще один мужчина госпитализирован в больницу, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – В настоящее время он находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

На место происшествия незамедлительно выехали следователи, где организовали проведение доследственной проверки.

– По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – уточнили в ведомстве.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняют не только следователи СК, но и специалисты региональной Гострудинспекции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!