Двое погибли, ещё один пострадал: Бульдозер наехал на строительную будку с людьми в Нижегородской области

Трагедия произошла 12 сентября 2022 года.
Фото: СУ СКР по Нижегородской области
Ужасная трагедия, напоминающая сюжет фильма ужасов «Пункт назначения», произошла накануне в Нижегородской области – там бульдозер наехал на строительную будку с людьми. Внутри находилось трое человек: двое мужчин погибли на месте, ещё один пострадавший уцелел и с различными травмами был госпитализирован.
Произошло всё 12 сентября на техническом съезде строящейся автодороги федерального значения М-12 вблизи села Кочуново Бутурлинского района. В одной из будок строительного городка отдыхали после работы трое мужчин, когда вдруг раздался скрежет, и огромная махина снесла всё на своем пути. Как оказалось, на момент трагедии все пострадавшие мужчины были пьяны.
Все пострадавшие мужчины были в состоянии алкогольного опьянения.
Фото: СУ СКР по Нижегородской области
– 52-летний и 31-летний потерпевшие скончались на месте происшествия. Еще один мужчина госпитализирован в больницу, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – В настоящее время он находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.
На место происшествия незамедлительно выехали следователи, где организовали проведение доследственной проверки.
– По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – уточнили в ведомстве.
В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняют не только следователи СК, но и специалисты региональной Гострудинспекции.
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