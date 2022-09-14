Мужчине, похитившему 7-летнего мальчика с детской площадки в Нижнем Новгороде, дали 13 лет колонии

Эта история произошла в июле 2021 года. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Совсем недавно в Нижнем Новгороде поставили точку в истории, которая началась ещё летом 2021 года. Судом был вынесен приговор 51-летнему мужчине, который похитил и насильно удерживал у себя дома 7-летнего мальчика. Ближайшие 13 лет злоумышленник проведёт в колонии.

Произошла эта история днём 2 июля прошлого года, когда на детской площадке, расположенной во дворе по улице Республиканской Советского района, гуляло много детей. Пьяный местный житель подошёл к одному из ребят и предложил пойти к нему домой, чтобы посмотреть на котёнка. Мальчик согласился и ушёл с неизвестным ему мужчиной, а родители и полиция тем временем забили тревогу.

- Злоумышленник привел ребенка к себе домой. Здесь сожительница мужчины вымыла мальчика. При этом сам находился раздетым, - сообщили в telegram-канале «Опер пишет». - Дети, игравшие на площадке, увидели, как мужчина увел ребенка, и обратились за помощью к взрослым. На место происшествия приехали полицейские и забрали мальчика у мужчины.

По словам этого же источника, мужчину судили за похищение заведомо несовершеннолетнего и совершение иных действий сексуального характера.

Во время расследования этого дела мужчина был заключён под стражу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!