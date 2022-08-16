В тяжелом состоянии на ИВЛ: что известно о новорожденном младенце, которого нашли в кустах в Нижнем Новгороде

Младенца обнаружили в кустах на улице Агрономической. Фото: Прокуратура Нижегородской области

В Нижнем Новгороде активно расследуется резонансная история с брошенным в кустах на улице Агрономической новорожденным. К настоящему моменту к расследованию этого случая подключилась не только полиция, но и региональная прокуратура. Малыш находится в больнице, а его родственников активно ищут, проводятся различного рода проверки.

- Прокуратура Нижегородской области проводит проверку соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в связи с оставлением новорожденного ребенка на улице, - подчеркнули в пресс-службе региональной прокуратуры.

Напомним, 12 августа в 6:06 утра в кустах у дома №138 на улице Агрономической в Советском районе областного центра местные жители обнаружили сверток. В нем находился новорожденный ребенок, мальчик. О произошедшем очевидцы незамедлительно сообщили в отдел полиции №7. К месту обнаружения прибыли экстренные службы. Малыша сразу же доставили в больницу. К тому моменту, его состояние уже вызывало серьезные опасения. В региональном министерстве здравоохранения о состоянии малыша «КП-Нижний Новгород» рассказали следующее:

- Ребенок доставлен в детскую городскую клиническую больницу. Находится в тяжелом состоянии, подключен к аппарату ИВЛ. Врачи делают все возможное для улучшения состояния младенца.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье « Оставление в опасности». По этой статье родителям крохи может грозить до года тюрьмы, либо штраф до восьмидесяти тысяч рублей, предусмотрены и иные санкции, как административный арест на полгода и административные работы, сроком до 360 часов. Сейчас же сотрудники правоохранительных органов стараются установить все обстоятельства, найти предполагаемых виновников случившегося.

- В настоящее время проводится комплекс оперативных мероприятий и следственных действий, направленных на установление законных представителей новорожденного и их местонахождения, - заключили в пресс-службе регионального ГУ МВД.