Ремонт ДДТ имени В.П. Чкалова завершат до конца 2022 года

Дворец детского творчества имени В.П. Чкалова откроют после ремонта уже в 2022 году. Об этом сообщили официальные представители пресс-службы правительства, отвечая на вопросы в Instagram.

Жители Нижегородской области задали вопрос в комментариях в Instagram губернатора Нижегородской области о том, когда уже наконец будет звершен ремонт ДДТ имени В.П. Чкалова. По словам нижегородцев, сроки сдачи работ уже прошли, а здание все еще находится в плачевном состоянии.

Представители правительства Нижегородской области прокомментировали ситуацию. Сообщается, что сейчас идут работы по реставрации окон, дверей, фурнитуры, а также отделочные работы внутренний помещений.

- Работы будут завершены в текущем году. С ноября 2020 года в связи с началом капитального ремонта МБУ ДО ДДТ им. Чкалова приняты все необходимые для организации деятельности данного учреждения в полном объеме, – сообщили в областной администрации.

Также они добавили, что все занятия перенесли на базу других образовательных организаций и проводят согласно плану их реализации.

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