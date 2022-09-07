Женщина погибла при пожаре в жилом частном доме в Чкаловском районе утром 6 сентября. Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Женщина погибла при пожаре в жилом частном доме в деревне Бегучево Чкаловского района Нижегородской области вчера, 6 сентября. Подробностями этой трагедии поделились в ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, о пожаре стало известно в 08:40 6 сентября 2022 года. Охваченный огнём дом находился по адресу: городской округ города Чкаловск, Беловско-Новинский ТОА, деревня Бегучево.

– На момент прибытия первых подразделений происходило горение дома по всей площади, – рассказали в нижегородском ГУ МЧС. – В результате пожара сгорел дом на общей площади 120 квадратных метров.

Дом сгорел полностью. Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Также отмечено, что пожар был локализован к 09:10 и ликвидирован к 09:40.

На месте происшествия обнаружили тело погибшей женщины 1990 года рождения. В тушении огня участвовали 19 человек, задействовав семь единиц техники.

Официальных сведений о причинах возгорания в жилом частном доме в деревне Бегучево пока нет.

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