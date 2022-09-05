«Каждый раз я носил по три ведра, передавал их людям. И так почти два часа»: три маленьких мальчика помогли потушить крупный пожар в Нижегородской области

Несмотря на свой юный возраст, ребята помогали в борьбе с огнем наравне со взрослыми. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Настоящую отвагу, героизм и сплоченность проявили три маленьких мальчика во время крупного пожара в Нижегородской области. Николаю и Всеволоду Москвичевым 8 лет, а их брату Григорию – всего шесть, но несмотря на столь юный возраст, ребята наравне со взрослыми в тот день отстаивали дома от огня.

Эта история произошла еще 20 августа, но известно о ней стало только сейчас. Как рассказали в ГУ МЧС России по Нижегородской области, в поселке Памяти Парижской коммуны на Бору загорелся один из сараев, и вскоре из-за сильного ветра огонь охватил весь массив построек. Неподалеку от места событий в своем дачном доме находилась семья Москвичевых. Первой пожар увидела из окна мама мальчиков.

Огонь мог перекинуться на соседние жилые дома. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

– Впервые в жизни я стала свидетельницей такого крупного пожара, когда от зарева было сложно что-то увидеть вокруг. Мы всей семьей, не мешкая, выбежали на улицу и ринулись к месту пожара, - вспоминает Ольга Павловна.

На улице собралось много народа, очевидцы вызвали пожарных и начали тушить огонь своими силами. Люди выстроились в длинную живую цепь и стали передавать друг другу ведра с водой. Местные жители вынесли всё, в чем можно было носить воду: ведра, тазы и другие емкости. Рядом стояли дома барачного типа - все боялись, что огонь может перекинуться на них.

Местные жители вытащили все емкости, что были дома. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- Эта картина произвела огромное впечатление на наших мальчишек, и они, глядя на взрослых, сразу же включились в работу. Дети брали пустые ведра в конце колонны и относили их в ее начало, к колонке. Получился своеобразный конвейер. Все делали быстро, мешкать было нельзя,- рассказала мама мальчиков.

Люди выстроились в живую цепь. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Восьмилетний Сева признался, что к вечеру сильно замерз – видимо, от холодной воды, но все равно продолжал помогать людям. Говорит, что страшно не было.

- На всем хотелось скорее справиться с огнем. Каждый раз я носил по три ведра, передавал их людям. И так почти два часа, - рассказал его брат Коля.

Старшим мальчикам по 8 лет, а их младшему брату - всего 6. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Пожарные потушили огонь на площади 700 квадратных метров, сгорели два блока сараев, но жилые дома не пострадали. Сейчас причина возгорания устанавливается, но основная версия произошедшего - неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

В нижегородском управлении МЧС решили наградить Николая, Всеволода и Григория Москвичевых благодарственными письмами.

За отвагу ребятишек поблагодарили в нижегородском ГУ МЧС. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- Далеко не всегда подрастающее поколение проявляет столь пылкое желание помогать взрослым, особенно в стрессовой ситуации, когда даже умудренный опытом человек может впасть в панику и оказаться в растерянности. Наши же ребята ничуть не смутились, а наоборот, сработали слаженно и внесли весомый вклад в общее дело борьбы с огнем, - прокомментировали в ведомстве.