Проезд по карте «Мир» станет дешевле в Нижегородской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нижегородской области 1 сентября стартовала акция, благодаря которой пассажиры общественного транспорта могут экономить по 8 рублей с каждой поездки. Для этого лишь нужно расплачиваться картой «Мир» с мобильного телефона, сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на организаторов акции.

Такое выгодное предложение доступно при поездках на всех видах транспорта: автобусах, троллейбусах, трамваях, метро и даже на канатной дороге. Для того, чтобы оплачивать проезд со скидкой, необходимо иметь карту платежной системы «Мир» и телефон с операционной системой Android и с поддержкой NFC-функции, то есть с возможностью бесконтактной оплаты. Карту «Мир» необходимо загрузить в один мобильных платежных сервисов - Mir Pay или Samsung Pay.

- Новая акция, безусловно, повысит интерес нижегородцев к бесконтактным платежным сервисам, поддерживающим цифровую карту «Мир», и станет дополнительным стимулом для перехода на безналичную оплату проезда с использованием национального платежного инструмента, - сказал директор компании «Ситикард», являющейся оператором автоматизированной системы оплаты проезда в Нижегородской области, Юрий Рябиков.

Акция будет действовать до 31 декабря 2022 года.

КОНКРЕТНО:

Как оплатить проезд в общественном транспорте со скидкой:

– предварительно необходимо загрузить карту «Мир» в смартфон на базе Android. Для этого нужно воспользоваться одним из платежных сервисов – Mir Pay или Samsung Pay. Телефон должен поддерживать функцию NFC;

– приложите смартфон к терминалу в транспортном средстве и дождитесь подтверждения оплаты;

– получить скидку 8 рублей можно с каждой поездки.