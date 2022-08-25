Правозащитница Ева Меркачева: Напавший на Игоря Каляпина кричал, что у него есть некое "задание"

У пострадавшего отекло лицо, есть подозрение на сотрясение мозга и перелом носа. Фото: Сергей Бабинец

Новые подробности появились в истории о нападении на члена СПЧ Игоря Каляпина, которое произошло в Нижегородской области минувшей ночью. Утром 25 августа член СПЧ правозащитница Ева Меркачева рассказала о том, что у нее состоялся телефонный разговор с пострадавшим:

- Ох и дела! Позвонил Коллега Игорь Каляпин. На него напали в его собственном доме в деревне Нижегородской области. Неизвестный, представившийся сотрудником полиции, попытался его сначала задушить, а потом зарезать осколком стекла. При этом нападавший кричал, что у него есть некое «задание». Каляпину удалось вырваться и вызывать местных полицейских. Нападавший задержан, сам Игорь госпитализирован в больницу.

К слову, в числе первых о произошедшем узнал глава КПП Сергей Бабинец, он же и опубликовал первое фото Каляпина из больницы. В данный момент сотрудники Комитета и юристы опрашивают пострадавшего.

- Мы знаем только что состояние с жизнью совместимое, он чувствует себя довольно бодро. У него довольно сильно отекло лицо, вероятно сломан нос, есть подозрение на сотрясение мозга, но медики еще окончательный диагноз не вынесли. Деталей о том, кто нападавший, действительно ли он сотрудник полиции мы не знаем. Мы знаем только что он тоже сейчас находится в больнице, - сообщила «КП-Нижний Новгород» пресс-секретарь «Команды против пыток» Наталья Курекина.

Параллельно проводится осмотр места происшествия. Опрашивают соседей, которые могли стать случайными очевидцами произошедшего.

- Вторая группа моих коллег сейчас осматривает дом Каляпина. Говорят, что там очень много крови, разбиты стекла, видны следы борьбы, - добавила собеседница.

К слову, о нападавшем пока известно мало. Местный он, был ли пьян, почему на самом деле напал — это еще предстоит выяснить.

- Он сам представился сотрудником уголовного розыска, но эту информацию нам сейчас никто не может подтвердить. Единственное, что мы знаем, что его зовут Сергей, - заключила она.