Девять пьяных подростков на маминых «Жигулях» устроили гонки с полицией под Нижним Новгородом. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Вечером 12 августа внимание полицейского наряда, дежурившего на трассе, привлекла странная машина «ВАЗ». Она петляла по трассе, то и дело меняя траекторию, и угрожая вот-вот врезаться в проезжающие рядом машины. Полицейские попытались остановить бешеный «жигуленок», но тот только прибавил газу и со свистом пронесся мимо. Не раздумывая, полицейские бросились следом. В результате на трассе на трассе Арья-Тонкино-Шаранга возникла настоящая погоня, вполне достойная любого боевика.

Пытаясь остановить нарушителя, полицейский автомобиль обогнал его и попытался преградить дорогу. Но не тут-то было – водитель и не думал останавливаться. Вместо этого ВАЗ на полной скорости протаранил полицейскую машину и только после этого остановился.

Каково же было удивление полиции, когда они увидели, кто находился за рулем взбесившейся тачки. Оказалось, что легковушка полным-полна пьяных подростков – в весьма скромную по размерам машину забрались сразу девять человек.

- Как удалось установить, за рулем находился 17-летний житель поселка Арья Уренского района, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. – В момент управления автомобилем он был трезв. Среди остальных пассажиров пятеро были в состоянии алкогольного опьянения.

Как выяснилось впоследствии, злополучный автомобиль принадлежал маме одного из подростков. Она дала ему машину покататься, а тот в свою очередь уже дал ее другу. Так и набилась полным-полна коробочка.

Сейчас по данному факту составлено 18 административных протоколов, в том числе и в отношении владелицы автомобиля. Женщине придется заплатить 30 тысяч рублей штрафа за то, что дала сыну машину. Пятерых подростков поставили на учет на употребления алкоголя. Сейчас обстоятельства этого ЧП выясняются.

Напомним, ранее мы писали, что резонансное ДТП произошло в Автозаводском районе Нижнего Новгорода в полночь с 5 на 6 мая 2022. На улице Юлиуса Фучика иномарка протаранила ворота храма Святой Троицы. В результате сам виновник аварии угодил в больницу, а храм нуждается в ремонте.