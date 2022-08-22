В Нижегородской области растет число желающих вакцинироваться от COVID-19 на пороге шестой волны

В Нижегородской области растет число желающих вакцинироваться от COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Нижегородской области растет число людей, желающих вакцинироваться от COVID-19 на фоне ухудшения ситуации с заболеваемостью. Об этом «КП – Нижний Новгород» рассказали в региональном министерстве здравоохранения.

- Количество вакцинированных среди взрослого населения Нижегородской области первым компонентом вакцины «Спутник V» за 7 месяцев текущего года увеличилось на 13%, вторым компонентом – на 19%; среди несовершеннолетних детей, иммунизированных вакциной «Спутник М», прирост вакцинированных составил 61 %, - сообщили в ведомстве.

На сегодняшний день в Нижегородской области «Спутником V» привито более 1,7 млн человек, «Спутником Лайт» - более 432 тысяч человек, а вакциной «Спутник М» - 2404 подростка.

По данным регионального минздрава, сейчас вакцинация в Нижегородской области проводится двухкомпонентным препаратом «Спутник V» - вакцина имеется в достаточном количестве. В регионе работает 188 пунктов вакцинации, в том числе 33 – передвижные.

- В данный момент открытие дополнительных прививочных кабинетов на территории Нижегородской области не планируется, но при необходимости количество пунктов вакцинации может быть увеличено, - подчеркнули в министерстве здравоохранения Нижегородской области. Где сделать прививку от коронавируса в Нижнем Новгороде в 2022 году, читайте здесь.

Ситуация с коронавирусом в Нижегородской области в последние три недели заметно ухудшилась. Так, если еще в конце июля в регионе ежедневно регистрировалось менее 100 заболевших, то на сегодняшний день этот показатель вырос до 900 человек. По данным регионального минздрава, поликлиниками и стационарами Нижегородской области проводится порядка 7 тысяч «коронавирусных» ПЦР тестов в сутки, и каждый четвертый показывает положительный результат.

В связи с этим на прошлой неделе Роспотребнадзор рекомендовал нижегородцам носить маски в общественных местах: в транспорте, магазинах, на работе и учебе. В связи с этим были внесены изменения в указ губернатора Нижегородской области «О введении режима повышенной готовности».

Обязательным соблюдение масочного режима становится для работников и посетителей учреждений социального обслуживания с круглосуточным пребыванием пациентов. Неделей ранее маски ввели в поликлиниках и больницах: их должны носить и медики, и пациенты.

- Растёт заболеваемость, и, так как в медицинские организации приходят пациенты с разными заболеваниями, чтобы не подвергать друг друга дополнительному риску, временно возвращаем рекомендацию носить маски. Также усилим контроль за медицинскими организациями на предмет наличия санитайзеров и раздельного входа для температурящих пациентов, - рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, обязательный масочный режим, который действовал в Нижегородской области с весны 2020 года, был отменен в начале июня. Вернее, приостановлен – именно так звучала официальная формулировка. Однако уже спустя несколько дней в Роспотребнадзоре заявили, что расслабляться не стоит, потому как этот символ пандемии может вновь стать частью нашей жизни.

- Думаю, когда сезон заболеваемости вернется, вернутся и маски. Рекомендации по ним и требования по контролю будут более жесткими. Вероятно, это будет сентябрь — вторая половина, не раньше, — сказала заместитель управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова.

КСТАТИ

С 1 сентября 2022 года возвращается режим обязательной самоизоляции для беременных. Работодателям будет необходимо временно перевести беременных женщин на дистанционный режим. В случае невозможности перевода на дистанционный режим будет оформляться простой.