Где сделать прививку от коронавируса в Нижнем Новгороде в 2022 году: все пункты вакцинации. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Нижегородской области вновь начался рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Если все лето ежедневно фиксировалось около 100 заболевших или меньше, то к концу августа этот показатель составил около 400 человек.

По данным регионального минздрава, четверть всех ПЦР тестов на ковид уже показывают положительный результат. Подросло и количество госпитализаций, однако не так серьезно, как в первые волны пандемии. К счастью, омикрон-штамм и «кентавр» проходят как обычная ОРВИ, симптомы держатся 3-4 дня, после чего идут на спад.

Самой надежной профилактикой коронавирусной инфекции, по мнению специалистов, по-прежнему остается вакцинация. Сделать прививку от ковида нижегородцы могут в городских поликлиниках и в некоторых торговых центрах. С собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС и медицинские документы (выписки из лечебных учреждений) при наличии. Рассказываем, где сделать прививку от коронавируса в Нижнем Новгороде в 2022 году.

Адреса прививочных пунктов в Нижнем Новгороде:

Нижегородский район:

- Городская поликлиника №7 ( ул. Верхне-Печерская, 6);

- Городская поликлиника №7 (ул. Тургенева, 2Б);

- Городская поликлиника №21 (ул. Нестерова, 34А);

- Городская клиническая больница №38 (ул. Ильинская, 79).

Советский район:

- Городская клиническая больница №34 (ул. Бекетова, 8А);

- Городская поликлиника №30 (ул. Адмирала Васюнина, 2А);

- Городская поликлиника №31 (ул. Ашхабадская, 8).

- Городская поликлиника №35 (ул. Заярская, 4)

Сормовский район:

- Городская клиническая больница №12 (ул. Васенко, 11);

- Городская клиническая больница №12 (ул. Свободы, 3);

Приокский район:

- Городская поликлиника №50 (ул. Горная, 15);

- Городская поликлиника №1 (пл. Маршала Жукова, 5).

Московский район:

- Городская больница №28 (ул. Чаадаева, 7);

- Городская клиническая больница №30 (ул. Шаляпина, 1).

Канавинский район:

- Городская поликлиника №4 (ул. Приокская, 15);

- Городская поликлиника №51 (ул. Есенина, 27);

- Городская клиническая больница № 39 (ул.Московское шоссе, 85);

- Городская клиническая больница № 39 (ул.Московское шоссе, 262);

- Городская клиническая больница №10 (ул.Солнечная, 14).

Автозаводский район:

- Городская больница №24 (ул. Дьяконова, 11б)

- Городская клиническая больница №40 (ул. Героя Смирнова, 71);

- Городская больница №37 (пр. Ленина, 100);

- ЧЛПУ «ЦМП ГАЗ» (пр. Ленина, 88Б).

Ленинский район:

- Городская клиническая больница №7 (пр. Ленина, 16А);

- Городская клиническая больница №7 (ул. Архитектурная, 2А);

- Городская больница №33 (пр. Ленина, 54).

Мобильные пункты вакцинации в Нижегородской области:

- Торговый центр «Максидом» (ул. Тургайская, 1)

- Торговый центр Фантастика (ул. Родионова, д. 187В)

- Торгово-развлекательный центр «Небо» (ул. Большая Покровская, 82)

С полным списком пунктов вакцинации в Нижегородской области можно ознакомиться на сайте регионального Минздрава.

Горячая линия по вопросам вакцинации: 8 (831) 437-87-10. Телефон доступен с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00. Если телефон горячей линии недоступен, позвоните по единому номеру 122.