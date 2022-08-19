Рассказываем, где лучше смотреть салют в Нижнем Новгороде в День города 20 августа 2022 года. Фото: Ирина БЫСТРОВА

Уже завтра в Нижнем Новгороде будут отмечать День города. Праздничные мероприятия начнутся с утра и охватят несколько площадок в разных районах. На каждой из них вечером пройдет концерт приглашенных звезд – перед нижегородцами и гостями города выступят «Чайф», «Дискотека Авария», «Город 312», «Artik & Asti» и другие артисты. Завершится празднование 801-го дня рождения города салютом, который также состоится почти во всех районах. Рассказываем, где лучше смотреть салют в Нижнем Новгороде на День города 20 августа 2022 года.

Как уже отмечалось выше, фейерверки запустят вечером сразу на нескольких площадках – это произойдет в одно и то же время, в 22:00 по московскому времени.

Праздничный салют в Нижнем Новгороде в День города 20 августа запланированы в Нижегородском, Ленинском, Московском, Советском, Автозаводском и Сормовском районах. В Приокском и Канавинском районах фейерверка не будет, поскольку там торжественные мероприятия будут проходить в парках, где запрещено давать салюты из соображений пожарной безопасности. В Канавинском районе, правда, вместо салюта покажут лазерное шоу.

В Московском районе салют можно будет посмотреть с площадки у ФОКа «Юность», в Советском районе – около ТРК «Жар-птица», в Сормове – на площади Буревестника, в Автозаводском районе – с площади у главной проходной ГАЗа и в Ленинском районе – около кинотеатра «Россия». Главный городской салют будут давать в Нижегородском районе, посмотреть его можно будет на площади Минина в 22:00. Фейерверк продлится 10 минут.

Полная программа мероприятий на День города в Нижнем Новгороде 20 августа 2022 года опубликована здесь.