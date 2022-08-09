В этом году праздничные мероприятия будут проходить во всех районах города. Фото: Мария СОРОКИНА

Масштабные мероприятия, посвященные празднованию 801-летия города, пройдут в Нижнем Новгороде 20 августа. В этом году основная идея празднования Дня города — сплетение. Нижний Новгород - это люди, события, традиции, а также историческое и культурное наследие. Сплетение всех этих составляющих и дает основание для развития Нижнего Новгорода в будущем. Об этом и расскажут мероприятия, включенные в программу. К слову, в праздновании 801-летия столицы Приволжья будут задействованы площадки в каждом районе города, но ключевыми точками празднования станут Площадь Минина и Пожарского, а также главная проходная ГАЗа, так как в этом году Автозаводский район празднует свое 90-летие. Публикуем программу празднования Дня города в Нижнем Новгороде в 2022 году.

Ленинский район

В Ленинском районе центром событий станет площадка у кинотеатра «Россия». Программа начнется с двух часов дня и будет продолжаться до десять часов вечера. Центром площадки будет уличный театр, который будет говорить о развитии района вместе с развитием города. Музыкально-хореографическое сопровождение каждый раз при выступлении будет соответствовать этапу в развитии города. Кроме того, будет работать различная интерактивная анимация. В локации парусного клуба «Магистраль» нижегородцам расскажут о парусном спорте и научат управлению яхтами. Также будет подготовлена интерактивная зона «Нейронные связи». Это научно-развлекательная зона, оборудованная для подростков. Во всех локациях будут работать гастрономические зоны, где можно будет купить покушать. Все мероприятия будут до вечера, а затем в 22:00 будет салют. Хедлайнер — группа «Дискотека Авария».

Московский район

Учитывая спортивную направленность молодежи Московского района, длч проведения праздничной программы выбрана площадка перед ФОКом «Юность», здесь будет динамичное шоу. Во-первых, здесь будет проходить показательные выступления спортсменов по различным видам спорта. Будет там и интерактив со зрителями, где их будут учить определенным вещам и дадут попробовать сразиться со спортсменами. Сопровождаться это будет барабанным шоу и интерактивом со зрителями, где можно будет научиться игре на барабанах. Будут различные площадки, в том числе «Почта 801», где можно будет отправить поздравление с Днем города. Будет здесь и детская площадка. Хедлайнером является группа «Город 312». Они начнут выступление в девять вечера, закончат в 22:00. Соответственно, в 22:00 будет тоже салют.

Советский район

Местом проведения праздничных мероприятий в этот раз выбрана площадка рядом с ТЦ «Жар-птица», а не площадь перед администрацией района. Это меесто сочли более удобным для размещения и проведения мероприятий. Также предусмотрена различная музыкально-хореографическая и театрально-музыкальная программа до 21:00. Хедлайнером является певица Ирина Дубцова. На этой площадке будут размещены большие настольные игры – шахматы, шашки. Завершит программу праздничный салют.

Сормовский район

Площадь у «Буревестника». Здесь мероприятия рассчитаны в основном на молодежную аудиторию. Программа предусматривает иллюзионное шоу, танцевальные номера, кавер-группы. Хедлайнером является группа «Gayazovs Brothers». Это достаточно популярная группа у молодежи. Для посетителей будет работать площадка «Открытые гонки», в 22:00 ожидается салют.

Канавинский район

Празднование Дня города здесь пройдет в Парке 1 Мая. Помимо классической программы, которая начинается в два дня и заканчивается в 22:00, здесь будет сильный акцент на Горьковские железные дороги и футбол. Потому что это у нас традиционное место для ГЖД и футбольного клуба «Локомотив». Поэтому и детская анимация будет с этим связана «Рельса и шпала». Мастер-класс по футбольному фристайлу, ремесленная мастерская. Хедлайнером является Трофим. В 22:00 будет лазерное шоу. Салюта не будет, так как в парке салют не разрешен.

Приокский район

В парке «Швейцария» официальная программа будет до 21:00. Потом выступление хедлайнера- группы «Dabro». Салюта тоже не будет, потому что в парке салют делать нельзя. Будут различные мастер-классы, выступление студии «Ветер фанга», стрит-арт и раскраски, где посетители смогут поучаствовать во всех активностях. Инфраструктура парка «Швейцария» позволяет провести эти мероприятия.

Автозаводский район

Здесь отметят не только День города, но и 90-летие Автозавода. Будет также хореографическо-музыкальное шоу с двух часов до 20:30. Оно будет связано с развитием района и города Нижнего Новгорода. С 20:30 до 21:50 выступает хедлайнер – группа «Чайф». В 21:50 – 22:00 – шоу дронов. Будут различные мастер-классы для детей, посвященные автомобильной тематике, будут мастер-классы по ди-джейскому ремеслу, где можно будет попробовать себя в роли ди-джея. Что касается шоу дронов, то оно будет посвящено 90-летию Автозавода и будет рассказывать об истории района и одновременно истории города. 350 квадрокоптеров поднимутся в небо представят восемь анимаций.

Нижегородский район

В этот раз главной площадкой празднования выбрана площадь Минина и Пожарского. Здесь достаточно насыщенная программа с 14:00 до 20:00. В 20:00 начнется главное шоу. В 21:10 начнется выступление хедлайнера — группы «Artik & Asti». В 22:00 будет десятиминутный салют. Будут подготовлены специальные зоны, где можно отдохнуть и посмотреть информацию об истории города, будут роботы, которых можно пособирать. Это особенно интересно для молодежи. Там будут зоны метавселенной. Все они оформлены в стиле современного развития – там можно будет поиграть в различные приставки и так далее.

Что касается главного шоу, то называться оно будет «Нижний 8.01». Это такое театрализованное музыкальное шоу с использованием современных технологий. Состоит оно из нескольких этапов. Это пробуждение, кино, ритм города, идентификация, воображение и признание. Все оно посвящено событиям, людям Нижнего Новгорода и его развитию, как бы его хотелось увидеть. Что касается технической составляющей, то 30 экранов и лазеров в нем задействовано, восемь световых кубов. 300 нижегородских артистов примут участие в шоу. И закончится оно первым в Нижнем Новгороде dj-сетом в сопровождении симфонического оркестра.