20 августа синоптики обещают в Нижнем Новгороде жаркую солнечную погоду. Фото: Екатерина КУРГУЗОВА

Уже завтра, в субботу, Нижний Новгород погрузится в атмосферу праздника и всеобщего веселья по случаю 801-го дня рождения города. Мероприятия начнутся с самого утра и будут проходить на разных площадках, а вечером нижегородцев и гостей города ждет салют. Чтобы ничто не испортило прогулку в этот праздничный день, стоит заранее ознакомиться с прогнозом синоптиков. Рассказываем, какая погода ожидается в Нижнем Новгороде на День города 20 августа 2022 года.

Согласно прогнозу сервиса «Яндекс. Погода», завтра в столице Приволжья дождей не предвидится. Ожидается жаркая погода – термометры покажут +25 градусов, весь день будет светить солнце. Ветер восточный 2-4 метра в секунду – есть вероятность, что Нижний Новгород вновь окажется в дымке от лесного пожара, который сейчас бушует в Воротынском районе.

Однако тем, кто собирается остаться на салют и гулять до ночи, следует прихватить с собой хотя бы ветровки, поскольку в ночные часы температура воздуха опускается до +14 градусов. В целом погода обещает быть комфортной, и ничто не должно омрачить День города в Нижнем Новгороде 20 августа 2022 года.

С полной программой мероприятий на День города можно ознакомиться здесь.