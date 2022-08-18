Столкнулся с двумя фурами: водитель легковушки погиб в страшной аварии под Нижним Новгородом

ДТП произошло 18 августа в 7:30. Фото: принтскрин видео.

Один человек погиб в страшном ДТП на трассе в Лысковском районе Нижегородской области утром 18 августа. Как сообщает ОПДД и ОАР УГИБДД регионального ГУ МВД, авария произошла в 7:30 на 525 километре трассы М-7, легковушка протаранила сначала один большегруз, затем ее отбросило на второй.

- Автомобиль «Лада Ларгус» двигался в направлении города Нижнего Новгорода, выехал на полосу встречного движения, совершил столкновение с автомобилем «Скания» в результате чего также произвел столкновение с попутным транспортным средством — автомобилем «Скания», - уточнили в ГИБДД.

После столкновения с двумя большегрузами у легковушки разворотило всю переднюю часть. Виновника аварии выбросило из автомобиля, от полученных травм он скончался на месте.

Как уточнили в отделе, к таким ужасающим последствиям аварии могло привести нарушение водителем «Лады» скоростного режима. По предварительной версии, виновник аварии являлся злостным нарушителем правил дорожного движения и мог неоднократно превышать скорость, но эти подробности еще предстоит уточнить.

Тем временем, в пресс-службе регионального ГУ МВД сообщили, что личность водителя установлена. За рулем легковушки находился 22-летний парень. На момент аварии он не был пристегнут ремнем безопасности.

Ранее сообщалось о смертельной аварии с участием «Делимобиля» в Нижегородской области.