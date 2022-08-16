Массовое отравление в нижегородском лагере «Восток»: 30 детей слегли с энтеровирусной инфекцией из-за антисанитарии

Причиной массового отравления детей в нижегородском лагере «Восток» могла стать антисанитария. Фото: Прокуратура Нижегородской области

В Нижегородской области продолжается расследование инцидента с массовым отравлением детей в частном оздоровительном лагере «Восток», расположенном в Семеновском районе. По данным Роспотребнадзора, в ведомство поступило порядка 30 сообщений о случаях заболеваний – у всех детей подозревают энтеровирусную инфекцию. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

- В настоящее время все заболевшие дети изолированы. Предположительно, причиной заболеваемости стала энтеровирусная инфекция. Отобраны пробы воды, продуктов и смывы с объектов внешней среды. Медицинскими работниками осмотрены все дети лагеря, в результате чего выявлены заболевшие и контактные лица, отобран клинический материал для исследования, - сообщили в ведомстве.

Несмотря на то, что администрация лагеря в своих соцсетях утверждала, что у них всё стерильно и отравление детей исключено, проверяющие нашли многочисленные нарушения – вероятно, эта антисанитария и стала причиной вспышки инфекции среди отдыхающих.

- В ходе расследования выявлены нарушения санитарного законодательства, которые могли способствовать распространению инфекции: крайне неудовлетворительно проведена уборка и дезинфекция санитарных узлов и спальных помещений, дезинфицирующие средства использовались без учёта необходимой концентрации, не проводится смена постельного белья, отсутствие мыла и туалетной бумаги в санитарных узлах, несвоевременное выявление и изоляция заболевших, - рассказали в Роспотребнадзоре.

Теперь администрации лагеря придется отвечать за эти нарушения: материалы проверки будут переданы в органы прокуратуры. Ранее к проверке подключился Следственный комитет. Не исключено, что ее результатом станет возбуждение уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровью потребителей». «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

Как сообщалось ранее, четвертая смена, которую пришлось закончить досрочно, в лагере «Восток» стоит 49500 рублей. Постановлением Роспотребнадзора деятельность учреждения приостановлена с 16 августа.

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