Массовое заболевание детей произошло в лагере «Восток» Семеновского района

Массовое отравление детей произошло в лагере «Восток» Семеновского района. Фото: Прокуратура Нижегородской области

В Нижегородской области произошло массовое заболевание детей в очередном оздоровительном лагере. На этот раз инцидент случился в частном лагере «Восток» в Семеновском районе. Начато эпидемиологическое расследование, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

- После поступления информации от родителей об ухудшении самочувствия у нескольких детей специалисты незамедлительно выехали на место. Организован осмотр и медицинское наблюдение с лабораторным обследованием детей и сотрудников лагеря. Кроме того, отобраны смывы с объектов внешней среды, пробы воды и пищевых продуктов, - рассказали в ведомстве.

В связи с произошедшим лагерь приостанавливает работу с 16 августа. Количество заболевших детей Роспотребнадзор не уточняет, за более полной информацией мы обратились в региональный минздрав, однако на момент публикации ответ пока не поступил.

Еще накануне родители пострадавших детей начали писать на странице учреждения во ВКонтакте.

- Расскажите о ситуации в лагере, почему дети болеют? За неделю можно уже найти причину. Ребёнок жалуется, болит живот, говорит, что у многих боли в животе, рвота и понос, - написала Мария Ястребова.

С требованием разъяснить ситуацию на странице лагеря написали родители еще как минимум десятка детей. Многим звонят вожатые и просят забрать заболевших детей, так как изолятор переполнен, и их негде разместить.

В ответ на это представители учреждения после длительного молчания назвали это «разовыми ситуациями» и ответили, что «никаких поводов для паники нет», а массовая заболеваемость детей связана… с акклиматизацией.

- Никаких отравлений и прочих заболеваний тоже [нет]. Это разовые ситуации, которые уже решают наши врачи. К сожалению, четвёртая смена ежегодно и в каждом лагере проходит примерно одинаково: многие дети возвращаются с югов и сразу отправляются в лагерь, что влечёт за собой акклиматизацию из-за перепада температуры и смены питания. Детям, которым нездоровится, моментально оказывают квалифицированную помощь, - написали представители лагеря «Восток» 14 августа.

Более того, в учреждении заявили, что отравления детей в их лагере – исключены.

- Питание в лагере по-прежнему проверяемся врачом-эпидемиологом, каждый приём пищи берётся проба. На детские столы не идёт никакая еда без проводимого анализа. Именно поэтому и массовые отравления, и прочие страшные диагнозы – исключены, - написали представители лагеря «Восток» на странице в соцсети.

К расследованию инцидента уже подключилась прокуратура.

- Работниками надзорного ведомства будут проверены условия пребывания детей в лагере, исполнение законодательства при оказании услуг, в частности организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.

За последние две недели это уже второй детский лагерь, в котором произошла вспышка кишечной инфекции у детей. В начале августа более десятка ребят слегли с температурой и рвотой в лагере «Солнечный», что в Городецком районе.