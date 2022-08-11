Младенец пострадал при столкновении иномарки с грузовым поездом в Дзержинске. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Сегодня стали известны подробности серьезной аварии в Дзержинске, произошедшей накануне. Напомним, легковой автомобиль влетел в товарный поезд в городе Дзержинске Нижегородской области днём 10 августа. Все находящиеся внутри авто были госпитализированы.

- По предварительным данным, около часа ночи на 18-м километре автодороги Бабинское в пригороде Дзержинска 44-летний водитель иномарки не справился с управлением и съехал с дороги, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. – После этого он наехал на товарный состав, стоявший на запасных железнодорожных путях.

В результате аварии пострадали водитель и два пассажира автомобиля, один из которых годовалый младенец.

- Пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу, - рассказали в региональном ГУ МВД. – После оказания медицинской помощи водителя из больницы отпустили.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Как удалось выяснить, в момент происшествия водитель автомобиля был пьян. Ранее о неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, в том числе за превышение скорости и нарушений требований к перевозке детей.

- В настоящее время он задержан, - сообщили в полиции. – Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Расследование продолжается. За это водителю может грозить до трех лет лишения свободы.