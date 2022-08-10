Легковушка влетела в товарный поезд в Дзержинске днём 10 августа. Фото: УГИБДД по Нижегородской области

Легковой автомобиль влетел в товарный поезд в городе Дзержинске Нижегородской области сегодня днём, 10 августа. Все находящиеся внутри авто были госпитализированы. Подробностями случившегося поделились в УГИБДД по региону.

По данным ведомства, ДТП случилось сегодня около 14:40 по адресу: Дзержинск, Бабинское кольцо, 18 километр. Мужчина за рулём автомобиля "Hyundai Solaris" съехал с проезжей части и наехал на подвижной состав.

В результате сам водитель, а также женщина и ребёнок, находившиеся в салоне иномарки, были доставлены в дзержинскую БСМП. Их личности ещё не установлены. Обстоятельства происшествия выясняются.

Фото: УГИБДД по Нижегородской области

Каких-либо других официальных сведений о случившемся пока нет. В том числе о характере и степени тяжести травм, полученных пострадавшими.

В УГИБДД по Нижегородской области поделились кадрами с места ДТП. Судя по ним, на момент наезда на товарный поезд иномарка набрала приличную скорость. В результате автомобиль серьёзно покорёжило. На записи видно, что он зажат между подвижным составом и столбом, находясь практически в вертикальном положении.