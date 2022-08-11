Девушку-велосипедистку сбили на пешеходном переходе в Дзержинске. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Серьезная авария произошла вечером 9 августа на Грибоедова в Дзержинске – там под колеса автомобиля попала 18-летняя девушка-велосипедистка. Авария произошла прямо на пешеходном переходе.

- Авария произошла в 18:25 9 августа возле дома № 20 по улице Грибоедова, - сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области. – Там девушка-велосипедистка, не спешившись для пересечения трассы, пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. В этот момент произошло столкновение с автомобилем «Рено». За рулем находился 48-летний водитель.

Серьезная авария произошла вечером 9 августа на Грибоедова. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В результате аварии велосипедистка получила травмы и была доставлена в больницу. Сейчас сотрудники автоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего. В связи с этим инцидентом проводится проверка.

Напомним, накануне мы писали, что легковой автомобиль влетел в товарный поезд в городе Дзержинске Нижегородской области днём 10 августа. Все находящиеся внутри авто были госпитализированы.