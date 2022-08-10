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Общество10 августа 2022 14:25

Около четверти месячной нормы осадков выпало в Нижнем Новгороде во время ливня 9 августа

По словам синоптика, такие ливни являются обычным явлением для нашей полосы
Мария СОРОКИНА
По словам синоптика, такие ливни для нашего региона не редкость.

По словам синоптика, такие ливни для нашего региона не редкость.

Фото: Мария СОРОКИНА

До 25% месячной нормы осадков выпало во время ливня, прошедшего в Нижнем Новгороде 9 августа. Об этом «КП-Нижний Новгород» сообщила начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева. По ее словам, подобные явления встречаются из года в год и ничего необычного в этом нет. В отдельных районах Нижегородской области выпало до 20 миллиметров осадков, что также является неблагоприятным, но не опасным природным явлением.

- Опасных критериев, когда за час выпадало 30 и более миллиметров осадков, а за половину суток 50 и более миллиметров — у нас в городе не наблюдалось. Это вполне обычные явления. Даже если сравнивать с теми ливнями, что были в июле, это не такое большое количество. Такие ливни могут быть у нас даже зимой. Грозовая деятельность в наших умеренных широтах не отмечалась только в январе — заметила Мокеева.

Синоптик отметила, что после продолжительной жары такие ливни имеют кратковременный характер. Там, где приносящие ливни кучево-дождевые облака поднимаются до больших высот, возможен и град.

Кстати, град размером с горох утром вторника тоже был. Его наблюдали жители заречной части города. В частности, информация об этом явлении поступала из Канавинского и Московского районов. После града и ливня некоторые улицы в городе затопило, а на автомобильных дорогах образовались огромные лужи. Это стало настоящей проблемой для горожан, которые в утренние часы шли на работу, отправляли своих детей в детсады и школы.

Ситуацию с подтоплением улиц синоптик комментировать не стала, сославшись на то, что с этим вопросом следует обращаться в коммунальные службы или администрацию города.

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