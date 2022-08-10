Около четверти месячной нормы осадков выпало в Нижнем Новгороде во время ливня 9 августа

По словам синоптика, такие ливни для нашего региона не редкость. Фото: Мария СОРОКИНА

До 25% месячной нормы осадков выпало во время ливня, прошедшего в Нижнем Новгороде 9 августа. Об этом «КП-Нижний Новгород» сообщила начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева. По ее словам, подобные явления встречаются из года в год и ничего необычного в этом нет. В отдельных районах Нижегородской области выпало до 20 миллиметров осадков, что также является неблагоприятным, но не опасным природным явлением.

- Опасных критериев, когда за час выпадало 30 и более миллиметров осадков, а за половину суток 50 и более миллиметров — у нас в городе не наблюдалось. Это вполне обычные явления. Даже если сравнивать с теми ливнями, что были в июле, это не такое большое количество. Такие ливни могут быть у нас даже зимой. Грозовая деятельность в наших умеренных широтах не отмечалась только в январе — заметила Мокеева.

Синоптик отметила, что после продолжительной жары такие ливни имеют кратковременный характер. Там, где приносящие ливни кучево-дождевые облака поднимаются до больших высот, возможен и град.

Кстати, град размером с горох утром вторника тоже был. Его наблюдали жители заречной части города. В частности, информация об этом явлении поступала из Канавинского и Московского районов. После града и ливня некоторые улицы в городе затопило, а на автомобильных дорогах образовались огромные лужи. Это стало настоящей проблемой для горожан, которые в утренние часы шли на работу, отправляли своих детей в детсады и школы.

Ситуацию с подтоплением улиц синоптик комментировать не стала, сославшись на то, что с этим вопросом следует обращаться в коммунальные службы или администрацию города.