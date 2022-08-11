Никакой отрубленной руки не было: Нижегородские следователи раскрыли подробности о гибели мужчины, найденного в багажнике иномарки

За несколько дней до обнаружения тела мужчину действительно искали. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Следователи частично опровергли информацию, касающуюся гибели мужчины в Чкаловском районе Нижегородской области. По имеющимся данным, 9 августа в селе Пурех был обнаружен автомобиль «Форд Фокус». В багажнике находилось тело 34-летнего нижегородца. Никаких предметов, говорящих о возможном убийстве, обнаружено не было. Опубликованную ранее в ряде источников информацию об отрубленной руке между сидениями специалисты и вовсе назвали «уткой». Ничего подобного, по их словам, не было.

- Он был обнаружен в багажнике, а его рука пролезла между задними сидениями. Эти задние сидения отодвигаются, их можно сложить. Руку было видно чуть-чуть, по кисть, но видимо кто-то из местных жителей увидел и решил, что рука отрублена отдельно, а туловище отдельно. На самом деле у него никаких телесных повреждений нет. Причина смерти пока неизвестна, - рассказала «Комсомолке» сотрудница пресс-службы СУ СКР по Нижегородской области.

К слову, тело обнаружили в открытом багажнике автомобиля, отнюдь не в глухом лесу, а около одного из домов на улице Полевой.

Когда тело обнаружили, багажник не был заперт. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

То есть, вероятность, что его смерть носит криминальный характер вообще-то не так уж велика. В селе живет более тысячи человек, многие друг друга знают хотя бы в лицо. Дворы, естественно, не пустуют. Поэтому наверняка кто-то из местных заметил бы, если бы под его окнами происходило что-то противозаконное.

К слову, незадолго до его гибели мужчину действительно искали. 6 августа его потеряла жена, однако куда именно она обращалась с просьбой помочь в поисках — не уточняется.

«Комсомолка» также выяснила, что погибшего мужчину звали Сергей. Если верить информации в соцсетях, то у него есть жена и сын. В последнее время мужчина проживал в Заволжье, однако в Чкаловском районе у него есть друзья или хотя бы знакомые. В числе подписок есть местные сообщества Чкаловска и района. Также среди интересов автомобили, красивые женщины, спорт, лайфхаки, кино и юмор. Словом, все как у обычного человека, который вряд ли будет возить отрубленные конечности в автомобиле.

Тем не менее, по факту обнаружения мертвого мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Специалистам предстоит провести ряд экспертиз и установить, был ли еще кто-то в этой иномарке незадолго до смерти мужчины, а также когда, от чего и при каких обстоятельствах нижегородец скончался.